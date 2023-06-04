LV不只造行李箱還開貴賓室！全球首攜手米其林三星名廚

位於卡達首都杜哈的哈馬德國際機場（Hamad International Airport）本身就是造訪卡達不容錯過的景點，加上卡達免稅商店與餐飲策略，連續兩年被航空業奧斯卡Skytrax在多項指標中評選為全球第一的機場，如今，這個最頂級奢華的機場將更難超越了！精品龍頭路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布攜手三星米其林名廚雅尼克亞蘭諾（Yannick Alléno），開設全球首家機場貴賓室 「Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno」嶄新的餐飲概念。

位於哈馬德國際機場免稅商店區的路易威登專賣店二樓的「Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno」屬於貴賓室休憩性質，為旅客在出境前提供放鬆的用餐體驗。此貴賓室全年無休，可從機場拓寬的Al Mourjan商務艙貴賓室「花園區」（The Garden）進入，以熱帶風格的裝潢、綠色植物、和柔和採光，映襯層疊的行李箱等象徵路易威登的元素，並懸吊裝飾著瑞士設計三人組Atelier Oï創作、以南美洲魁札爾鳥羽翼為靈感的Quetzal雕塑。

以路易威登生活藝術傢俱Objets Nomades打造座位區，擺設了包括英迪雅馬德威（India Mahdavi）設計的矮桌、寶拉蘭堤（Paola Lenti）設計的高桌、馬丁艾斯勒（Martin Eisler）設計的休閒扶手椅。餐廳則選用了Raw Edges設計公司設計的Cosmic Table圓桌，以及設計師二人組艾德華巴伯（Edward Barber）與傑奧斯格比（Jay Osgerby）設計的Bell Lamp燈飾，搭配Studio Louis Vuitton設計的鮮艷玻璃杯，展現品牌美學。