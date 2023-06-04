LV不只造行李箱還開貴賓室！全球首攜手米其林三星名廚
位於卡達首都杜哈的哈馬德國際機場（Hamad International Airport）本身就是造訪卡達不容錯過的景點，加上卡達免稅商店與餐飲策略，連續兩年被航空業奧斯卡Skytrax在多項指標中評選為全球第一的機場，如今，這個最頂級奢華的機場將更難超越了！精品龍頭路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布攜手三星米其林名廚雅尼克亞蘭諾（Yannick Alléno），開設全球首家機場貴賓室 「Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno」嶄新的餐飲概念。
位於哈馬德國際機場免稅商店區的路易威登專賣店二樓的「Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno」屬於貴賓室休憩性質，為旅客在出境前提供放鬆的用餐體驗。此貴賓室全年無休，可從機場拓寬的Al Mourjan商務艙貴賓室「花園區」（The Garden）進入，以熱帶風格的裝潢、綠色植物、和柔和採光，映襯層疊的行李箱等象徵路易威登的元素，並懸吊裝飾著瑞士設計三人組Atelier Oï創作、以南美洲魁札爾鳥羽翼為靈感的Quetzal雕塑。
以路易威登生活藝術傢俱Objets Nomades打造座位區，擺設了包括英迪雅馬德威（India Mahdavi）設計的矮桌、寶拉蘭堤（Paola Lenti）設計的高桌、馬丁艾斯勒（Martin Eisler）設計的休閒扶手椅。餐廳則選用了Raw Edges設計公司設計的Cosmic Table圓桌，以及設計師二人組艾德華巴伯（Edward Barber）與傑奧斯格比（Jay Osgerby）設計的Bell Lamp燈飾，搭配Studio Louis Vuitton設計的鮮艷玻璃杯，展現品牌美學。
亞蘭諾設計的菜色以「多國語言」的概念，結合當地食材、熱門法式料理和國際風味。亞蘭諾擁有位於Pavillon Ledoyen 的「Alléno Paris」餐廳，以及位於Cheval Blanc Courchevel飯店的「Le 1947」兩間米其林三星餐廳。全天供應的貴賓室的菜單包括巴黎風維也納麵包與當地烘焙品項均搭配熱騰騰的三明治與各式蛋料理、 燻魚拼盤、魚子醬和令人垂涎的酥皮點心等早午餐選擇；旅客可選用輕食或開胃菜，或是亞蘭諾代表性的主餐，例如龍蝦薄片刺身佐天竺葵醬汁、油封羊肩佐柚子醬，以及拌有果乾和各種香料的香料飯。提供單點和套餐。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言