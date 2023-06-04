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網購內衣搶好康 EASY SHOP多優惠 nu9絕世好波運動跨界

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
EASY SHOP針對618年中慶推出原價1180元廣告商品首降618元的優惠。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP針對618年中慶推出原價1180元廣告商品首降618元的優惠。圖／EASY SHOP提供

網路購物節愈來愈多，聰明消費者可以趁著不同檔期優惠，選購自己需要的商品。台灣國民內衣品牌EASY SHOP就自即日起至6月18日止舉辦「618年中慶 夏季風暴」活動，包括大胸女孩專屬系列蕾絲、平口、無鋼圈​，Banana Pie素面無鋼圈​，包覆機能款內衣、性感內睡衣、運動內衣在內的廣告新品內衣首度降價，指定商品均一價618元；法式精品內衣任選2件1618元；臀貨內褲3件618元等，期間於官網購物還可參加「你下單、我買單！」抽獎活動，不同金額滿額折現與期間限定每日一物。

隱形內衣正牌始祖NuBra在迎向20週年之際以十進制中個位數字最大的「9」，代表提供無限變美可能，創立nu9官網網購平台，今年夏天更攜手號稱「全世界最乾淨的水」之一的澳洲礦泉水PearlAu沛柔與最透氣騎行襪Yellow Dot Socks，推出時髦和實用兼具的夢幻三重聯名「絲襪奶茶包」，多款不同優惠組，結合最適合運動和日常的親膚裸感NuSport美背運動BraTop與隱形托高功能的NuBra Push Up等，搭配讓人少女心噴發的繽紛Y2K糖果色系，推出多款不同的優惠組，讓這個夏日能毫無負擔地沉浸在盡情揮汗的運動世界。

EASY SHOP針對618年中慶推出內褲三件618元（原價單件380元）。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP針對618年中慶推出內褲三件618元（原價單件380元）。圖／EASY SHOP提供
nu9絕世好波攜手澳洲礦泉水PearlAu沛柔與騎行襪Yellow Dot Socks推出三重聯名。圖／絕世好波提供
nu9絕世好波攜手澳洲礦泉水PearlAu沛柔與騎行襪Yellow Dot Socks推出三重聯名。圖／絕世好波提供
nu9絕世好波主推優惠組絲襪奶茶UP²包，內含NuBra無痕加墊款、澳洲水24入、機能襪。圖／絕世好波提供
nu9絕世好波主推優惠組絲襪奶茶UP²包，內含NuBra無痕加墊款、澳洲水24入、機能襪。圖／絕世好波提供
nu9絕世好波攜手澳洲礦泉水PearlAu沛柔與騎行襪Yellow Dot Socks推出三重聯名「絲襪奶茶包」。圖／絕世好波提供
nu9絕世好波攜手澳洲礦泉水PearlAu沛柔與騎行襪Yellow Dot Socks推出三重聯名「絲襪奶茶包」。圖／絕世好波提供
nu9絕世好波攜手澳洲礦泉水PearlAu沛柔與騎行襪Yellow Dot Socks推出三重聯名。圖／絕世好波提供
nu9絕世好波攜手澳洲礦泉水PearlAu沛柔與騎行襪Yellow Dot Socks推出三重聯名。圖／絕世好波提供
EASY SHOP針對618年中慶推出法式精品內衣任選2件1618元的優惠（原價單件1580元）。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP針對618年中慶推出法式精品內衣任選2件1618元的優惠（原價單件1580元）。圖／EASY SHOP提供

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