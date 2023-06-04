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代言人宋慧喬私下最常戴的Chaumet！Bee My Love新選擇

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Chaumet品牌大使、韓國女星宋慧喬日前非往巴黎參加Chaumet高級珠寶展，機場穿搭配戴Bee My Love系列珠寶。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使、韓國女星宋慧喬日前非往巴黎參加Chaumet高級珠寶展，機場穿搭配戴Bee My Love系列珠寶。圖／Chaumet提供

Chaumet品牌大使、韓國女神宋慧喬日前在機場被捕捉到前往巴黎的倩影，一身輕便的她混搭了幾款Chaumet最經典的系列之一Bee My Love珠寶。系列採用精湛工藝，以貴金屬及鑽石勾勒蜂巢的幾何造型， 創造出簡約而抽象當代設計。蜜蜂不僅是品牌核心的自然主義精神象徵、更是拿破崙皇室的家徽；今年Chaumet更重新演繹這個經典符碼，以密鑲明亮式切割鑽石與18K珍貴金質，為此大膽個性的系列增添更多選擇。

鏤空開口式手環和寬版的項鍊，由採用鉸接結構的六邊形蜂巢連綿而成，鑽石、經鏡面拋光和鏤空處理的貴金屬交替排列組成，如第二層肌膚般貼服身體曲線， 讓每一個動態都極富視覺效果。精準細膩的鉸接結構是此款手環的創作核心，由745項零組件組裝而成，每個六邊形蜂巢都經過精心鉸接，在一個非常特定的位置環環相扣，才能以極其靈動服貼。

一系列Toi et Moi開放式戒指、耳環、胸針，設計跳脫抽象六角形，將象徵自然主義的具象蜜蜂圖案融入設計，以不對稱的手法組合一個蜜蜂圖案及品牌獨創的Taille Impératrice皇后式切割鑽石，擁有能將鑽石的火光提升到最燦爛的88切面六邊形切割。

玫瑰金材質製作的Y字項鍊如同領帶一樣可自由滑動調整造型，是系列首次亮相的原創吊墜，將圓圈以水平形態鑲嵌在鍊條之上，鍊條末端的蜂巢裝飾鑽石。另外還推出18K黃金和玫瑰金兩款吊墜，造型猶如款版小型戒指。半鋪鑲鑽石圈形耳環新增了18K黃金的選擇，另外還有兩款半鋪鑲鑽石大圈耳環，一款為鏡面拋光玫瑰金， 另一款則為白金及半鋪鑲鑽石，都是適合任何場合配戴的雋永設計。

Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K白金圈式耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K白金圈式耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石手鐲，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石手鐲，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K黃金鑽石耳環，鑲嵌1顆Taille Impératrice切割鑽石（重0.50克拉），以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K黃金鑽石耳環，鑲嵌1顆Taille Impératrice切割鑽石（重0.50克拉），以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石手鐲，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石手鐲，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使、韓國女星宋慧喬日前非往巴黎參加Chaumet高級珠寶展，機場穿搭配戴Bee My Love系列珠寶。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使、韓國女星宋慧喬日前非往巴黎參加Chaumet高級珠寶展，機場穿搭配戴Bee My Love系列珠寶。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K黃金鑽石圈式耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K黃金鑽石圈式耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K黃金鑽石吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K黃金鑽石吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使、韓國女星宋慧喬日前非往巴黎參加Chaumet高級珠寶展，機場穿搭配戴Bee My Love系列珠寶。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使、韓國女星宋慧喬日前非往巴黎參加Chaumet高級珠寶展，機場穿搭配戴Bee My Love系列珠寶。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使、韓國女星宋慧喬日前非往巴黎參加Chaumet高級珠寶展，機場穿搭配戴Bee My Love系列珠寶。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使、韓國女星宋慧喬日前非往巴黎參加Chaumet高級珠寶展，機場穿搭配戴Bee My Love系列珠寶。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金圈式耳環。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金圈式耳環。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K黃金鑽石胸針，鑲嵌2顆Taille Impératrice切割鑽石（各重0.50及0.23克拉），以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K黃金鑽石胸針，鑲嵌2顆Taille Impératrice切割鑽石（各重0.50及0.23克拉），以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K黃金鑽石戒指，鑲嵌2顆Taille Impératrice切割鑽石（各重0.30及0.23克拉），以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Bee My Love 18K黃金鑽石戒指，鑲嵌2顆Taille Impératrice切割鑽石（各重0.30及0.23克拉），以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

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