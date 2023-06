代言人宋慧喬私下最常戴的Chaumet！Bee My Love新選擇

Chaumet品牌大使、韓國女神宋慧喬日前在機場被捕捉到前往巴黎的倩影,一身輕便的她混搭了幾款Chaumet最經典的系列之一Bee My Love珠寶。系列採用精湛工藝,以貴金屬及鑽石勾勒蜂巢的幾何造型, 創造出簡約而抽象當代設計。蜜蜂不僅是品牌核心的自然主義精神象徵、更是拿破崙皇室的家徽;今年Chaumet更重新演繹這個經典符碼,以密鑲明亮式切割鑽石與18K珍貴金質,為此大膽個性的系列增添更多選擇。

鏤空開口式手環和寬版的項鍊,由採用鉸接結構的六邊形蜂巢連綿而成,鑽石、經鏡面拋光和鏤空處理的貴金屬交替排列組成,如第二層肌膚般貼服身體曲線, 讓每一個動態都極富視覺效果。精準細膩的鉸接結構是此款手環的創作核心,由745項零組件組裝而成,每個六邊形蜂巢都經過精心鉸接,在一個非常特定的位置環環相扣,才能以極其靈動服貼。

一系列Toi et Moi開放式戒指、耳環、胸針,設計跳脫抽象六角形,將象徵自然主義的具象蜜蜂圖案融入設計,以不對稱的手法組合一個蜜蜂圖案及品牌獨創的Taille Impératrice皇后式切割鑽石,擁有能將鑽石的火光提升到最燦爛的88切面六邊形切割。