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代言人宋慧喬私下最常戴的Chaumet！Bee My Love新選擇
Chaumet品牌大使、韓國女神宋慧喬日前在機場被捕捉到前往巴黎的倩影，一身輕便的她混搭了幾款Chaumet最經典的系列之一Bee My Love珠寶。系列採用精湛工藝，以貴金屬及鑽石勾勒蜂巢的幾何造型， 創造出簡約而抽象當代設計。蜜蜂不僅是品牌核心的自然主義精神象徵、更是拿破崙皇室的家徽；今年Chaumet更重新演繹這個經典符碼，以密鑲明亮式切割鑽石與18K珍貴金質，為此大膽個性的系列增添更多選擇。
鏤空開口式手環和寬版的項鍊，由採用鉸接結構的六邊形蜂巢連綿而成，鑽石、經鏡面拋光和鏤空處理的貴金屬交替排列組成，如第二層肌膚般貼服身體曲線， 讓每一個動態都極富視覺效果。精準細膩的鉸接結構是此款手環的創作核心，由745項零組件組裝而成，每個六邊形蜂巢都經過精心鉸接，在一個非常特定的位置環環相扣，才能以極其靈動服貼。
一系列Toi et Moi開放式戒指、耳環、胸針，設計跳脫抽象六角形，將象徵自然主義的具象蜜蜂圖案融入設計，以不對稱的手法組合一個蜜蜂圖案及品牌獨創的Taille Impératrice皇后式切割鑽石，擁有能將鑽石的火光提升到最燦爛的88切面六邊形切割。
玫瑰金材質製作的Y字項鍊如同領帶一樣可自由滑動調整造型，是系列首次亮相的原創吊墜，將圓圈以水平形態鑲嵌在鍊條之上，鍊條末端的蜂巢裝飾鑽石。另外還推出18K黃金和玫瑰金兩款吊墜，造型猶如款版小型戒指。半鋪鑲鑽石圈形耳環新增了18K黃金的選擇，另外還有兩款半鋪鑲鑽石大圈耳環，一款為鏡面拋光玫瑰金， 另一款則為白金及半鋪鑲鑽石，都是適合任何場合配戴的雋永設計。
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