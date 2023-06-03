高雄國際旅展人氣夯 70歲的他「抽粽」飯店住宿券
高雄旅展昨起登場人氣爆棚，高雄市旅行公會在日本觀光局助陣下，今舉辦「台日友好・粽鼓傳情」活動，在和太鼓震撼人心的鼓音中，贈送米粽博感情並舉辦有獎徵答，最終70歲自公務員退休的莊先抽到「好事會花生」肉粽，獲得承億酒店住宿券，開心不已。
高市旅行公會國際旅展今攜手日本觀光局舉辦迎端午活動，由熊谷新之助率領「和太鼓風鳴」演繹日本祭典中常見的太鼓藝術，與現場民眾互動熱絡，高雄市旅行公會理事長蔡宗佑致贈10粿肉粽讓日本鼓者嘗鮮，代表十全十美。
現場也以搶答活動挑出6名觀眾，當場抽肉粽當摸彩，抽到內餡包有「好事會發生」粽子，就可獲得承億酒店住宿券1張。最終由70歲莊先生抽中，他說，退休後常常出國，但碰上疫情已3年沒能出去，有機會想再到海外走走。這次抽中住宿券，會帶老婆一起度假。
高雄市旅行公會國際旅展在高雄展覽館一連展出四天，匯集海內外機構、公私部門450多個攤位參展，住宿券及人氣餐券也下殺3折，吸引大批民眾搶好康。高雄市旅行公會理事長蔡宗祐說，昨天開展首日即湧入近5萬人，各展攤人氣紅不讓，收穫滿載。
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