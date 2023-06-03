安孝燮丹寧外套搭重機 霸氣魅力這亮點大加分！

韓裔加拿大籍男星安孝燮過去曾以《Abyss深淵》、古裝劇《紅天機》、《社內相親》等多部戲劇走紅，近日不僅有人氣韓劇《浪漫醫生金師傅3》熱映中，更為韓國時尚雜誌《BAZZAR》拍攝數位封面，霸氣、斯文，風格魅力一次全釋放。

186公分宛如模特而身高的安孝燮，過往頻頻受到精品品牌青睞，而他自己也積極保持好身形，不時在IG上貼出於健身房的鍛鍊自拍照。在安孝燮為時尚雜誌拍攝的數位封面中，只見他不時與重型機車合影、展現出蓄勢待發的活力，時而則以丹寧外套搭配軍靴、白T恤，而亮點之一更在他手上配戴了一只浪琴（Longines）的征服者（Conquest）系列腕表。