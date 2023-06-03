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安孝燮丹寧外套搭重機 霸氣魅力這亮點大加分！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
安孝燮過去曾以多部戲劇走紅，近日也有人氣韓劇《浪漫醫生金師傅3》熱映中。圖／翻攝自 IG @ harpersbazaarkorea、imhyoseop（合成圖）
安孝燮過去曾以多部戲劇走紅，近日也有人氣韓劇《浪漫醫生金師傅3》熱映中。圖／翻攝自 IG @ harpersbazaarkorea、imhyoseop（合成圖）

韓裔加拿大籍男星安孝燮過去曾以《Abyss深淵》、古裝劇《紅天機》、《社內相親》等多部戲劇走紅，近日不僅有人氣韓劇《浪漫醫生金師傅3》熱映中，更為韓國時尚雜誌《BAZZAR》拍攝數位封面，霸氣、斯文，風格魅力一次全釋放。

186公分宛如模特而身高的安孝燮，過往頻頻受到精品品牌青睞，而他自己也積極保持好身形，不時在IG上貼出於健身房的鍛鍊自拍照。在安孝燮為時尚雜誌拍攝的數位封面中，只見他不時與重型機車合影、展現出蓄勢待發的活力，時而則以丹寧外套搭配軍靴、白T恤，而亮點之一更在他手上配戴了一只浪琴（Longines）的征服者（Conquest）系列腕表。

表款使用了精鋼表殼、藍色面盤並搭配金屬鍊帶，在一閃而過的特寫畫面中，更讓人發現12點鐘方向的加長型雙翼Logo、以及清楚的Longines字樣，而征服者系列本身也帶有探索、冒險的意味，也象徵安孝燮的動感魅力神助攻、霸氣開外掛嘍！

以丹寧外套搭配白T恤、黑長褲的安孝燮，186公分的修長身高，也讓他成為品味百搭衣架子。圖／翻攝自 IG @ harpersbazaarkorea
以丹寧外套搭配白T恤、黑長褲的安孝燮，186公分的修長身高，也讓他成為品味百搭衣架子。圖／翻攝自 IG @ harpersbazaarkorea
在短影片中一閃而過的特寫，原來安孝燮手上配戴的正是浪琴征服者系列腕表。圖／翻攝自 IG @ harpersbazaarkorea
在短影片中一閃而過的特寫，原來安孝燮手上配戴的正是浪琴征服者系列腕表。圖／翻攝自 IG @ harpersbazaarkorea
安孝燮過往常受精品青睞，拍攝服裝穿搭或以時尚造型入鏡。圖／翻攝自 IG @ imhyoseop
安孝燮過往常受精品青睞，拍攝服裝穿搭或以時尚造型入鏡。圖／翻攝自 IG @ imhyoseop
由於為韓國時尚雜誌Bazzar拍攝數位封面，安孝燮同時配戴上多款浪琴（Longines）表，展現粗獷的動感氣息。圖／翻攝自 IG @ harpersbazaarkorea
由於為韓國時尚雜誌Bazzar拍攝數位封面，安孝燮同時配戴上多款浪琴（Longines）表，展現粗獷的動感氣息。圖／翻攝自 IG @ harpersbazaarkorea
近日正開拍《浪漫醫生金師傅3》的安孝燮，不時在ig中貼出現場劇照花絮。圖／翻攝自 IG @ imhyoseop
近日正開拍《浪漫醫生金師傅3》的安孝燮，不時在ig中貼出現場劇照花絮。圖／翻攝自 IG @ imhyoseop
與重機一同入鏡的安孝燮，透過手上表款與結實肌肉輪廓，展現陽剛男人味。圖／翻攝自 IG @ harpersbazaarkorea
與重機一同入鏡的安孝燮，透過手上表款與結實肌肉輪廓，展現陽剛男人味。圖／翻攝自 IG @ harpersbazaarkorea
除了螢幕前斯文的醫生形象，私下熱愛健身的安孝燮同時也擁有健美的肌肉身形。圖／翻攝自 IG @ imhyoseop
除了螢幕前斯文的醫生形象，私下熱愛健身的安孝燮同時也擁有健美的肌肉身形。圖／翻攝自 IG @ imhyoseop

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