安孝燮丹寧外套搭重機 霸氣魅力這亮點大加分！
韓裔加拿大籍男星安孝燮過去曾以《Abyss深淵》、古裝劇《紅天機》、《社內相親》等多部戲劇走紅，近日不僅有人氣韓劇《浪漫醫生金師傅3》熱映中，更為韓國時尚雜誌《BAZZAR》拍攝數位封面，霸氣、斯文，風格魅力一次全釋放。
186公分宛如模特而身高的安孝燮，過往頻頻受到精品品牌青睞，而他自己也積極保持好身形，不時在IG上貼出於健身房的鍛鍊自拍照。在安孝燮為時尚雜誌拍攝的數位封面中，只見他不時與重型機車合影、展現出蓄勢待發的活力，時而則以丹寧外套搭配軍靴、白T恤，而亮點之一更在他手上配戴了一只浪琴（Longines）的征服者（Conquest）系列腕表。
表款使用了精鋼表殼、藍色面盤並搭配金屬鍊帶，在一閃而過的特寫畫面中，更讓人發現12點鐘方向的加長型雙翼Logo、以及清楚的Longines字樣，而征服者系列本身也帶有探索、冒險的意味，也象徵安孝燮的動感魅力神助攻、霸氣開外掛嘍！
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