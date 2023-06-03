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府城飄香45年！台南「友愛鹽酥雞」驚傳頂讓

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
友愛鹽酥雞中正旗艦店近期傳出頂讓消息。圖／擷取自友愛鹹酥雞（中正旗艦店）粉絲頁
友愛鹽酥雞中正旗艦店近期傳出頂讓消息。圖／擷取自友愛鹹酥雞（中正旗艦店）粉絲頁

喜歡吃鹽酥雞嗎？位於台南的人氣鹽酥雞「友愛鹽酥雞 中正旗艦店」，近期傳出因老闆跟老闆娘有意退休，因此將開放頂讓。對於台南人而言，代表又有一間記憶中的滋味走入歷史。

自1917年創立的「友愛鹽酥雞」，至今已有近45年的歷史。最初於夜市販售雞塊起家，選用雞肉塊醃漬後裹濕粉酥炸而成，是許多老台南人的青春回憶。近年友愛鹽酥雞於中西區中正路開設旗艦門市，以明亮的環境、電子化點餐系統，提供多樣化的炸物選擇。目前在GOOGLE累積超過2,200則評論，平均獲得3.4顆星。

近期「友愛鹽酥雞」傳出頂讓消息，主要原因是老闆跟老闆娘年紀大，身體跟健康已經每況愈下，打算退休。消息出爐之後，引起網友的熱烈討論。有網友表示「小時候去武聖夜市都很期待買友愛鹽酥雞」、「在友愛街口時生意興隆」，但也有網友表示「遷移了之後 味道整個走鐘」、「夜市的友愛比較好吃」。

台南

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