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全昭彌「蛋黃包」撞款陳庭妮 加碼梗圖太幽默

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
陳庭妮、全昭彌Somi、永野芽郁紛紛在IG上曬出撞色方包造型，各自展現盛夏的輕快活力。圖／ 翻攝自 ig（合成圖）
陳庭妮、全昭彌Somi、永野芽郁紛紛在IG上曬出撞色方包造型，各自展現盛夏的輕快活力。圖／ 翻攝自 ig（合成圖）

每到夏天，鮮艷明亮顏色的配件，總能為全身造型煥然一新。近日便有賈永婕陳庭妮、全昭彌Somi、永野芽郁等女星紛紛在IG上曬出撞色方包造型，或清新俏皮或甜美逗趣，各自展現盛夏的輕快活力。

正準備登機的賈永婕以連身黑色長裙、白球鞋搭配一顆斜肩方包，並幽默留言「跑給你們追？像風（瘋）一樣的我」；選擇同一顆方包的日星永野芽郁則將白色襯衫袖口捲起展現了都會俐落，三連拍中除了時而甜笑低頭、時而看向鏡頭，第三張更放送粉絲福利，戴起小丑紅鼻，讓粉絲大讚可愛。

陳庭妮則選用一顆同系列的黃白幾何方包，並搭配白襯衫、抽繩黃色長褲，也讓人感受到夏天海灘邊得閒散慵懶；意外「撞包」的全昭彌Somi則挑選同一顆包款但站在藍色磚牆前，瞬間讓包款變得明亮，不僅如此Somi更在留言下方「加碼」一組荷包蛋貼圖，讓人聯想到包款的黃色圓形、更獲得粉絲大量按讚，也展示Somi的高超幽默功力。

原來這顆包款出自Prada的Galleria方包，原系列問世於2007年，今年並成為Prada的夏日重點商品，在委內瑞拉裔美國藝術家Alex Da Corte執導、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）入鏡的短影片中，展現了無限餘韻的想像空間。

Prada Galleria全系列共有純色、跳色等多種款式，純色款包含白、藍、綠、黃，而跳色款則有合計7種色彩組合，全系列訂價自11萬至24萬元不等。這個夏天不再缺蛋，也可以再來一「手」全昭彌的「荷包蛋色」Galleria包，營養滿滿、活力走跳啦！

Prada Galleria Saffiano皮革包款，11萬元。圖／Prada提供
Prada Galleria Saffiano皮革包款，11萬元。圖／Prada提供
Prada Galleria Saffiano皮革特別版包款，24萬元。圖／Prada提供
Prada Galleria Saffiano皮革特別版包款，24萬元。圖／Prada提供
陳庭妮以白襯衫、鵝黃色抽繩長褲搭配造型，頗有南法的度假風情。圖／ 翻攝自 ig @chen_ting_ni
陳庭妮以白襯衫、鵝黃色抽繩長褲搭配造型，頗有南法的度假風情。圖／ 翻攝自 ig @chen_ting_ni
Prada Galleria Saffiano皮革包款，11萬元。圖／Prada提供
Prada Galleria Saffiano皮革包款，11萬元。圖／Prada提供
Prada Galleria Saffiano皮革特別版包款，24萬元。圖／Prada提供
Prada Galleria Saffiano皮革特別版包款，24萬元。圖／Prada提供
永野芽郁捲起襯衫的甜笑模樣，也讓人對她身前的幾何撞色方包記憶猶新。圖／ 翻攝自 ig @mei_nagano0924official
永野芽郁捲起襯衫的甜笑模樣，也讓人對她身前的幾何撞色方包記憶猶新。圖／ 翻攝自 ig @mei_nagano0924official
賈靜雯在IG曬出一組照片，展現登機前旅行的輕快心情。圖／ 翻攝自 ig @ alyssachia
賈靜雯在IG曬出一組照片，展現登機前旅行的輕快心情。圖／ 翻攝自 ig @ alyssachia
除了站在藍色磚牆前大玩撞色，somi更在ig留言自貼荷包蛋圖，也讓粉絲大心按讚。圖／ 翻攝自 ig @somsomi0309
除了站在藍色磚牆前大玩撞色，somi更在ig留言自貼荷包蛋圖，也讓粉絲大心按讚。圖／ 翻攝自 ig @somsomi0309

陳庭妮 賈永婕 PRADA

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