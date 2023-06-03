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泰想吃！果后「山竹」、「貓山王榴槤」家樂福全台開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
主打2款泰國茉莉香米，知名泰式餐廳也愛用。記者黃筱晴／攝影
主打2款泰國茉莉香米，知名泰式餐廳也愛用。記者黃筱晴／攝影

解封出遊熱門選擇之一，好吃、好買、好放鬆的泰國肯定榜上有名，家樂福6月於全台分店舉辦「泰金選」食品月活動，除了引進最有特色的泰國水果榴槤、山竹之外，還有超豐富泰國菜必備食材、調味料、零食，6月底前單筆購買指定商品滿299元就有機會抽中泰國雙人機票抵用券、瓦城泰國料理餐券等好禮。

家樂福「泰金選」食品月首波強打有著「榴槤界愛馬仕」美名的「貓山王」品種，泰國直接空運來台，口感綿密細緻，甜度香氣均為上乘，品種極為稀有，每斤690元超奢華。另外還有泰國原生老欉榴槤、經典的金枕頭榴槤，肯定讓期待已久的老饕們滿足。另外，去年華麗回歸造成民眾瘋搶的水果之后「山竹」，家樂福今年再度引進新鮮泰國山竹，果肉潔白滑嫩、清甜多汁，還沒嚐鮮過的民眾別再錯過。

另外，家樂福也特別引進泰國原裝進口「CHAAO泰國Hom Mali香米」、「泰國茉莉香米」等榮獲泰國CNS最高等級好米，還有「THAI COCO泰式湯底系列」、「葵果泰式甜辣椒醬與魚露」、「叻沙醬」，讓你在家也能輕鬆複製經典泰式好味道。

吃過難忘的新鮮山竹再度登場，果肉潔白滑嫩、清甜多汁，營養價值高。記者黃筱晴／攝影
吃過難忘的新鮮山竹再度登場，果肉潔白滑嫩、清甜多汁，營養價值高。記者黃筱晴／攝影
泰國香水椰子香甜多汁，帶有淡淡芋頭椰奶風味，果肉較柔軟，營養豐富。記者黃筱晴／攝影
泰國香水椰子香甜多汁，帶有淡淡芋頭椰奶風味，果肉較柔軟，營養豐富。記者黃筱晴／攝影
泰國旅遊一定會帶回來的熱門伴手禮「還魂梅」。記者黃筱晴／攝影
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泰國原生老欉榴槤，有青尼、甲侖、干腰不同品種，榴槤愛好者別錯過。記者黃筱晴／攝影
泰國原生老欉榴槤，有青尼、甲侖、干腰不同品種，榴槤愛好者別錯過。記者黃筱晴／攝影
Smart Eat泰式咖哩即食包系列，內有豐富配料，微波40秒就能開動。記者黃筱晴／攝影
Smart Eat泰式咖哩即食包系列，內有豐富配料，微波40秒就能開動。記者黃筱晴／攝影
活動期間推出超過20項網友最愛的經典泰國商品，包括水果、調味料、零食等。記者黃筱晴／攝影
活動期間推出超過20項網友最愛的經典泰國商品，包括水果、調味料、零食等。記者黃筱晴／攝影
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6月家樂福聯手DITP台北泰國貿易經濟辦事處與商業處舉辦「泰金選」食品月，購買指定泰國商品單筆滿額抽泰國機票抵用券、瓦城泰國料理餐券。圖／家樂福提供
6月家樂福聯手DITP台北泰國貿易經濟辦事處與商業處舉辦「泰金選」食品月，購買指定泰國商品單筆滿額抽泰國機票抵用券、瓦城泰國料理餐券。圖／家樂福提供
泰國空運頂級「貓山王榴槤」，品種極為稀有，鋒衛細緻獨特。記者黃筱晴／攝影
泰國空運頂級「貓山王榴槤」，品種極為稀有，鋒衛細緻獨特。記者黃筱晴／攝影

泰國 家樂福 榴槤

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家樂福6月聯手DITP舉辦泰國食品月 開賣泰國山竹

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