泰想吃！果后「山竹」、「貓山王榴槤」家樂福全台開賣
解封出遊熱門選擇之一，好吃、好買、好放鬆的泰國肯定榜上有名，家樂福6月於全台分店舉辦「泰金選」食品月活動，除了引進最有特色的泰國水果榴槤、山竹之外，還有超豐富泰國菜必備食材、調味料、零食，6月底前單筆購買指定商品滿299元就有機會抽中泰國雙人機票抵用券、瓦城泰國料理餐券等好禮。
家樂福「泰金選」食品月首波強打有著「榴槤界愛馬仕」美名的「貓山王」品種，泰國直接空運來台，口感綿密細緻，甜度香氣均為上乘，品種極為稀有，每斤690元超奢華。另外還有泰國原生老欉榴槤、經典的金枕頭榴槤，肯定讓期待已久的老饕們滿足。另外，去年華麗回歸造成民眾瘋搶的水果之后「山竹」，家樂福今年再度引進新鮮泰國山竹，果肉潔白滑嫩、清甜多汁，還沒嚐鮮過的民眾別再錯過。
另外，家樂福也特別引進泰國原裝進口「CHAAO泰國Hom Mali香米」、「泰國茉莉香米」等榮獲泰國CNS最高等級好米，還有「THAI COCO泰式湯底系列」、「葵果泰式甜辣椒醬與魚露」、「叻沙醬」，讓你在家也能輕鬆複製經典泰式好味道。
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