Xpark與超商聯名推出「嗨嗨蘇打」霜淇淋 好滋味快嘗

來自日本新都會型水生公園 Xpark，在 2023 年迎接盛夏前夕首次與全家便利商店跨界聯名，以藍色海洋風為概念，結合日本夏季傳統飲品「冰淇淋汽水」，推出 Fami!ce「嗨嗨蘇打」霜淇淋，酸甜滋味最適合在夏天出遊時品嚐，帶來視覺與味覺兼具的沁涼體驗，將於6月5日全新上市，更推出買霜淇淋免費送聯名限量貼紙、抽門票及周邊好禮等活動，炎炎夏天歡迎全家大小來逛 Xpark、吃霜淇淋，清涼解暑氣。

位在桃園中壢的 Xpark 可看到海豹恣意穿梭悠游，時而追逐嬉戲，旁邊則是裸海蝶上下拍打翅膀般的翼足在水中飛翔，彷彿是海中的天使一樣。在企鵝奇遇展區內看著企鵝們於陸上趴冰玩雪、水中自在來回，感受滿滿的療癒及沁涼，成功為盛夏降溫。

不可錯過的 Fami!ce X Xpark 聯名款霜淇淋「嗨嗨蘇打」，除了口感上選用日本夏日祭典中傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水風味外，添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感，品嚐起來清爽不膩口；在視覺上也同樣吸睛，除超夢幻霜淇淋配色呈現海洋的湛藍與浪花的白，更邀請日本首席插畫家合作，運用海洋元素量身打造限量聯名霜淇淋紙杯與紙套，看著海天使、企鵝及海豹等生物在冰雪中玩耍，彷彿身處在寒帶之中，讓夏天的暑氣全消。

6月5日 起凡消費者購買 Xpark 聯名霜淇淋，即可免費獲得聯名限量貼紙，限量 20 萬張，此外，「全家」更推出「Fami!ce 帶你嗨遊 Xpark 抽獎趣」活動，為消費者打造夏日親子出遊的歡樂時刻，6月5日至7月4日 凡「全家」會員購買 Fami!ce 全家霜淇淋即可獲得 1 次抽獎機會，有機會抽中Xpark 門票 4 人同行組市值約 2200 元，共 25 名或 Xpark AR 周邊大禮包市值約 1800 元，共 5名，買越多獲獎機會越大，這個夏天，就來「全家」與 Xpark 體驗最美味又有趣的夏日盛典。