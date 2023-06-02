又一飯店說再見！捷絲旅林森館6月底熄燈 集團：房東另有用途不再續約

又一家台北飯店說再見。因租約到期，營運已15年的捷絲旅台北林森館低調公告，將於6月29日結束營業，飯店服務至6月30日，網友紛嘆可惜，「雖小但地段好，算是條通的好選擇」。捷絲旅為晶華國際酒店集團旗下平價酒店品牌，目前共有10個據點，包括去年底開出的海外首店、位於日本的「捷絲旅大阪心齋橋館」。

晶華酒店集團表示，台北林森館純粹是因租約到期，房東預另做他途，因此沒再續約。接下來台大尊賢館將於7月1日整修後重新開幕，墾丁、桃園也將持續拓點。

捷絲旅台北林森館於疫情期間，轉作防疫旅館，也是集團旗下唯一轉型防疫旅館的酒店，當時一房難求，績效與生意穩定；回歸後大手筆祭出「買一送一」限時優惠，主打吃到飽早餐、免費無限享用迎賓茶點、現磨咖啡及懷舊零嘴等至凌晨，住兩晚三千有找，掀起一波訂房熱潮；疫情趨穩後，日客、港澳客陸續回流，住房表現頗為優異。