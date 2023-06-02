台南林百貨前進台北101 聯名古早味伴手禮復古可愛

台南「林百貨」邁入再開幕第9年，即日起至8/31前進台北101購物中心B1推出「林百貨101 POP-UP SHOP」，台北101分別與台南「舊來發椪餅」及「連得堂煎餅」等知名老店合作推出三款限定商品，將台北101、林百貨雙建築烙印於餅面，目前正值國際觀光客回流，這也成為逛台北101最具特色的紀念伴手禮。

1932年12月5日，林百貨在台南盛大開幕，除了是南台灣首家百貨，也是當時台南最高建築。2014年6月14日，林百貨再開幕，保留當年風華的建築輪廓，是台南特色建築地標之一，至今邁入第9年。今夏，林百貨前進台灣最高建築台北101推出快閃店，也是台北、台南兩大指標建築跨時代連結，也把台南林百貨與台北101建築烙印在銅鑼燒、椪餅、煎餅上，把復古又可愛的聯名設計直送台北，台北台南經典連線。

另外，整個6月是台北101會員月，台北101推出當日單筆消費每滿100元以上，憑App會員享101 POINT購物金點數2倍贈(部分店家除外)。慶祝6/15警察節，特別推出「警消英雄活動」，凡現役警消本人，即可攜伴一位直系親屬同行免費上觀景台，活動採預約報名制，會員月可於Stage 101預訂。