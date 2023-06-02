經典百年紀！勞力士「利曼24小時耐力賽」倒數計時中

在所有運動賽事中，同時強調高速與持久兩項特質的「利曼24小時耐力賽」（24 Hours of Le Mans）在當代賽車史上有其重要位置。由於賽事將在今年迎向百周年紀念，身為贊助夥伴的勞力士也早早蓄勢待發，透過一只Daytona腕表，為大賽優勝者獻上致意、共譜榮光。

舉目當代競速型運動賽事，無論跑步、游泳、汽車，高速競賽同時意味大量能量的消耗，因此難以長久持續。但長達24小時的「利曼24小時耐力賽」則有所不同，車手們既分快慢、同時追求穩定，與成語「路遙知馬力」有微妙呼應，更像一只勞力士表款，不僅追求每分鐘、每小時與每一天的精確，同時追求恒定運行。

原來勞力士早從1992年已成為迪通拿24小時耐力賽的冠名廠商並持續至今，而身為利曼24小時耐力賽史上的9冠車手，湯姆克里斯滕森（Tom Kristensen）則是在1997年首次奪冠，並在2010年成為勞力士代言人、2013年寫下大賽九冠紀錄，兩造一同創造賽車傳奇、並成為了賽車傳奇的一份子。

為慶祝這項賽車史的世紀盛會，「利曼24小時耐力賽」大會方並打造了一座百年紀念獎盃，獲得冠軍獎盃的車手還將獲頒一款蠔式恒動宇宙計型迪通拿（Oyster Perpetual Cosmograph Daytona）腕表。表款以經典的迪通拿賽道命名，並具備可鎖定機制的計時按鈕，以及由外圈、分鐘軌道與計時盤組成的五環設計，至今已成為當代運動表款中「聖杯」般的存在。

大賽將在2023年6月10日下周六開跑，持續至6月11日（日）為止，利曼薩爾特賽道（Circuit de la Sarthe）預計則將湧入超過20萬名觀眾到場見證傳奇一刻，屆時誰人將能同時捧起獎杯、並戴上百年難得一遇的蠔式恒動宇宙計型迪通拿（Oyster Perpetual Cosmograph Daytona）腕表？且讓時間給出答案、與勞力士一同見證傳奇。