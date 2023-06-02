MOLLIFIX百變穿搭！影后謝盈萱：健身完可以直接穿上街

初夏是旅行的季節，運動內衣除了運動、也可以很時尚，甚至直接穿搭去旅行。台灣品牌MOLLIFIX瑪莉菲絲今年邀請金馬、金鐘雙料影后謝盈萱擔任女性運動機能服飾代言人，透過她豐富的表情與肢體語言，詮釋不同風格的女性角色。

擁有多項國際專利的MOLLIFIX依照亞洲女性身型所設計的固定式罩杯，加上台灣傲視國際的紡織技術，不僅穩定貼合且零束縛感，今年還推出多款外型時尚、實穿好搭的新品。

其中，適合這個季節的出遊LOOK，採用45°推推罩杯及弧型美背設計的「撞色弧線美背運動內衣」，提供穩定包覆的完美胸型與零束縛的伸展空間，搭配腹部三層網布加壓結構的「3D修身多功能訓練褲」，用最溫柔的方式雕塑誘人曲線。獨特的側腰穿耳設計，方便出遊時佩掛運動帽或毛巾。讓熱愛運動與重訓的謝盈萱首次接觸就直呼，「oh my god，這真的好舒服，而且這件的配色真的很可以，健身完可以直接穿上街。」

此外，善用搭配法也能創造出「螞蟻腰線」，例如以採用無縫技術製成的「A++活力雙肩織帶舒活BRA」，專利固定式罩杯搭配下擺彈力織帶的雙重穩定設計，無論怎麼動都不怕跑杯，搭配時尚撞色的「前交叉高腰包覆7分褲」。 若要展現時尚感，則可選擇鋅離子抗菌面料製作的「3D防震鋅離子抗菌運動內衣」與「功能口袋鋅離子抗菌訓練褲」，獨特的3D連體固定罩杯及可調式交叉肩帶，不僅穩定不跑杯，還能夠打造出自然、美型的胸腺，顯瘦修身的剪裁與時尚好搭的配色。

謝盈萱最喜歡的組合是以「3D無縫前開拉鍊運動BRA」搭配「前開衩修身百搭靴型褲」，展現快性的潮流時尚感；或也可以具防潑水特性的「率性造型連帽防風上衣」搭配「多功能口袋彈力運動長褲」，更加顯高、帥氣有型。