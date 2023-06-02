是牙膏、還是雪糕？舒酸定X百吉雪糕開賣 連15天免費嘗
是牙膏，還是雪糕？這款新品讓人充滿好奇。主打抗敏牙膏品牌「舒酸定」今夏再推超狂跨界合作，與國民冰品「百吉POKI」聯手出擊，為三款經典雪糕大換包裝。
兩品牌更特意打造超好拍的「仲夏冰室」，即日起至6月15日在誠品生活南西一樓戶外區登場，拍照打卡即贈送限定款經典雪糕，數量有限送完為止。
剛過立夏，悶熱的天氣讓人直想吃冰，但若沒有處理好敏感牙問題，「吃冰」也是夏日一大困擾。舒酸定於是宣告與許多大小朋友的青春回憶─百吉合作。本次跨界特別選高人氣、民眾最想回味的三款雪糕：布丁、蘇打、巧克力合作，並暗藏三大亮點。
亮點一是新包裝，帶有復古感的幾何框線、圖樣和窗花等元素妝點，兩盒雪糕合併後還有小牙齒現身，超Q；亮點二是首創的暖心抗敏感語錄；亮點三則是包裝上藏有抽獎玄機，掃一下還能立即線上體驗吃冰占卜。
此外，舒酸定與百吉POKI也打造了獨一無二的限定快閃店，延續文青復古主題，將誠品生活南西一樓戶外區搖身一變為「仲夏冰室」，以鏤空窗花搭配藍白磚牆，並以木質擺飾物等元素點綴，彷彿時光倒轉、隨手一拍都像置身古早童年時代。期間也可體驗童趣彈珠台，免費獲得跨界合作的經典雪糕乙份，每日限量600~1000份，送完為止。
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