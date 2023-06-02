百貨夏季購物季「年中慶」報到 微風彩虹月打造出櫃門
即將進入炎夏，服飾、保養、化妝品、家用寢具都需要換季，還有為了夏季旅行的出遊行頭，現正值各大百貨夏季購物季「年中慶」陸續到來，民眾也可趁回饋檔期，精打細算採購需求商品。
每年的六月也是「同志驕傲月」，微風各館推出象徵LGBTQIA彩虹色系單品表達支持平權社會。高級珠寶FRED、PIAGET、DAMIANI、Van Cleef & Arpels、DIOR、JIMMY CHOO、Chloé、MSGM、HOGAN等國際精品、名品，除了推出呼應彩虹節的彩虹色系單品外，各種亮色系單品也仍是今夏必備；微風餐飲品牌paddock、Breeze Super、HALOA POKE推出色彩繽紛的輕食沙拉，另也有不少甜品、飲品也換上彩虹面貌。即日起至6/11彩虹微風年中慶，憑微風積點禮遇會員，或微風聯名卡消費達門檻，即可享有酬賓回饋滿千送百、滿萬送千。
新莊宏匯廣場年中慶6/2-6/28登場，主打六大品牌快閃特賣，以及4月進駐的UNIQLO正推出感謝祭。會員享全館指定專櫃當日累計滿3,000送200，另外，使用台灣PAY滿千送200，推出超過20%的購物回饋。
今年4月插旗宏匯廣場5樓的UNIQLO，自6/2-6/8期間舉辦連續7天的夏日感謝祭，活動首三日單筆消費滿2000送BRUNO獨家聯名保冷袋，後四日滿1,500元則有獨家潮流手機掛繩。即日起至6/8另有adidas家族特賣會，全品項服飾配件全面3折起；瑞典家電伊萊克斯6/16-6/28品牌周，全系列大家電滿萬送千，單筆滿15,000元再送智能溫控壺；6/22-6/25限時四天還有「恆隆行 X DYSON福利品展售會」，吸塵器、氣泡水機全面7折起。
永和比漾廣場6/8起至6/28展開生日慶檔期，首四日持台新比漾聯名卡於化妝品、內睡衣、男女裝、床寢區單櫃刷滿3,000送300；首四日及每周五、六、日，持比漾卡於全館指定櫃單櫃滿2,000送100，與大家電、珠寶區、施舒雅、KARADA單櫃滿10,000送500。此外，這檔期首度推出比漾卡友「天天來店禮」，特選全台七大農會的特色好物，推出九階段的來店禮供卡友兌換，以實際行動支持台灣在地風土人文、分享在地優質農物產。
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