李俊昊亮相韓劇《King the Land》霸氣亮點全靠它！

夢幻的韓劇總帶來超乎現實生活的想像，近日又將有韓劇將上檔Netflix，由韓星2PM的李俊昊和少女時代「林潤娥」攜手主演的《King the Land》（暫譯：歡迎來到王之國），近日發表了宣傳海報，也為新戲上映炒熱一波話題。

被定位為浪漫喜劇的《King the Land》，李俊昊在戲中飾演一位繼承財團的繼承者，並將與職員千莎朗（林潤娥飾）發展出對手戲；在網路上發表的海報中，只見穿上黑西裝白襯衫與黑領帶的李俊昊和紅色洋裝的潤娥產生色彩的鮮明對比，而讓李俊昊全身造型脫穎而出的，竟然還有手上的一只幾何風格金表，原來出自伯爵（PIAGET）的Polo系列18K玫瑰金孔雀綠日期腕表，綠金輝映、氣場全展開！

從去年2022成為伯爵品牌代言人之後，李俊昊一向較少更新的instagram社群帳號中，不時也能看到他配戴伯爵珠寶腕表的帥氣形象，例如在參加Golden Disc Awards時以白色燕尾服搭配黑色面盤的Polo日期腕表，展現出帶有1920、1930黑白為主的紐約大都會風格，又或是黑西裝白襯衫但搭配雙圈的Possession開放式珠寶手鐲，斯文秀氣。

Polo腕表是伯爵在1970年代因為上流社會興盛的馬球運動所發表，枕型的表殼帶有鮮明的幾何與運動風格；新款18K玫瑰金孔雀綠日期腕表則以帶有紅潤色澤的18K玫瑰金搭配撞色的孔雀綠色面盤和同色系皮表帶，動力來源則運用品牌自製、改良自800P的自動上鍊機芯，其自動盤更有著伯爵家徽紋飾，表款訂價98萬元，一如李俊昊即將在新戲中的霸氣表現。