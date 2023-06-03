人氣韓國女團排行公開！這團聲量是第二名的5倍？！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「韓國女團排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的韓團排行。

近幾年韓國女偶像在全球範圍內引起巨大的關注，不少琅琅上口的歌曲征服了大批「路人粉」，精湛的舞蹈更是令粉絲們瘋狂，然而女團眾多，各團們都有追捧的粉絲群，人氣排名也成為了熱議的話題。本次我們追蹤近年韓國女團的網路討論聲量，探索究竟是哪些頂尖女團引領著大眾的關注度！

「BLACKPINK」全員火紅魅力破表 網推「TWICE」超有團魂風格又多變 ▲ 網友熱議TOP7韓國女團 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

在各女團之間，近期人氣最火熱的團體就屬「BLACKPINK」，聲量來到了第二名的5倍之多。先前她們在高雄的演唱會登上台灣新聞各大版面，展現高人氣，甚至吸引了大批路人成為粉絲，網友就表示「這次（巡演）總共61場也太猛，真的開好開滿」、「BLACKPINK努力加運氣，現在的身價也是無敵，希望她們四個還會再續約一次，畢竟能紅成這樣不容易」，無論團體或成員本身，知名度在全球都非常響亮，粉絲們也分享自己對她們的喜愛，「Blackpink的成員每個腿都好長，Jennie的貓眼很吸引我」、「很喜歡Lisa，泰國人闖蕩韓國，這個勇氣就很敬佩」、「Jisoo今年的Solo大成功」、「Rosé真的好美」，覺得四位成員都有獨特的魅力，才能獲得無數粉絲支持。

有國民女團之稱的「TWICE」，成員中有來自台灣的周子瑜，因此台灣民眾對她們也非常熟悉，不少網友都給予團體正面評價，「完顏團，韓國裡面幾乎沒有太多爭議的女團，真的很棒」、「TWICE幾乎每個人都被網民攻擊過，一路走來真的不容易」，感覺團員們之間感情是真的好，人也都很善良；另外，有網友就發文討論各韓國女團的風格光譜，引發許多TWICE粉絲回覆，「TWICE很多風格都嘗試過」、「覺得他們帶給大家明亮風格，聽了心情都會不自覺的變好」、「我一直覺得跟TWICE風格是元氣，不管是哪種類型，都可以讓你感受到振作的力量」，認為她們只是可愛有活力的形象深入人心，但現在是百變女團，已經不受特定風格所限制。

新生代女團「IVE」宣布即將來台後，在社群掀起討論風潮，網友紛紛留言「還不衝爆，真人一定超美」、「好想看她們本人多美啊」，而演唱會門票開賣就秒殺，許多粉絲仍在網路上求票，希望可以親眼見證成員們的高顏值。另一方面，剛出道就有怪物新人之稱的「NewJeans」，每每推出新歌便稱霸音源網站，就有網友表示「去弘大一條街走完，也差不多把她們的歌聽一輪了」、「推薦NewJeans所有歌曲」，並提到十分洗腦的OMG跟ditto不只風靡韓國，也攻佔台灣的音樂榜單，人氣持續增長中。

另外，台灣女孩葉舒華所屬的團體「(G)I-DLE」、人間AI女團「aespa」，以及日前來臺開唱的「ITZY」等，同樣受到不少網友討論，如「(G)I-DLE是韓國唯一一團全員吵吵鬧鬧吸引粉絲的女團」、「aespa的AI概念應該也是首創，並且結合漫威概念」、「ITZY真的強炸！我有去看現場，整場麥都超清楚」。

在社群網站的推波助瀾下，韓國女團人氣持續增長中，每一團的成員都各有魅力，深深吸引著無數粉絲們為之瘋狂。雖然在競爭激烈的偶像市場當中，人氣的浮沉總是不可預測，但無論如何，粉絲們仍是希望偶像不管是在舞台上、或是他接下來的人生當中，都能綻放屬於自己的光芒，健康平安的活動下去。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 網友熱議TOP7韓國女團 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2023/02/07~2023/05/07，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw