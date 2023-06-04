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網議雞胸肉口味誰最熱門？ 前三名竟然沒有黑胡椒！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
網議雞胸肉口味誰最熱門？ 前三名竟然沒有黑胡椒！ 圖片來源:Unsplash
網議雞胸肉口味誰最熱門？ 前三名竟然沒有黑胡椒！ 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「雞胸肉口味」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的雞胸肉口味排行。

隨著現代人日漸注重飲食健康，高蛋白質、低脂肪的雞胸肉，就成了許多民眾外食或快速料理的好選擇，投入雞胸肉產品的廠商也就愈來愈多，連網紅都加入戰局，口味不斷的推陳出新，也出現不少特別的口味，而網友們熱烈討論的口味又是哪些呢？


重口味網友大推「辣味」香氣足 微酸「檸檬味」不只清爽又開胃

▲網友熱議雞胸肉口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲網友熱議雞胸肉口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「雞胸肉口味」的相關話題討論，可以發現「辣味」引起社群熱烈討論，網友大讚「四川麻辣我很愛，不會死鹹」、「四川椒麻香氣，小麻小辣剛剛好」、「推薦剝皮辣椒雞胸肉，不會有雞臭味，適合重口味族群」，還表示辣味的雞胸肉「冷冷吃最好吃」。而「檸檬味」也是眾多人喜愛的口味，網友分享「檸檬嫩雞胸肉，我覺得滿開胃的，我個人是喜歡熱熱吃」、「不會過鹹，又帶一點清爽的酸」，推薦給喜歡泰式口味的人。

然而，也有許多網友選擇「原味」，理由則是因為覺得有調味的雞胸肉，吃多了會感覺太過死鹹，以及若是自己會下廚的話，可以按照個人喜好對雞胸肉做口味調整，留言提到「原味的話，真的沒有味道，我通常會加橄欖油和堅果，營養師也建議我這麼吃」，覺得原味的雞胸肉，不僅調味更自由也更健康。

「黑胡椒」和「香草」為雞胸肉的經典口味，是不少人熟悉的味道，有網友說明「以前還沒有那麼多特殊口味的時候，幾乎都是黑胡椒」、「我習慣買義式香草，覺得就方便而已」、「一直都吃義式香草口味，不錯吃」，表示兩種口味從以前就吃得很習慣，也覺得好吃，所以平時不會特別挑其他口味，看到就會直接購買。

此外，「蒜香」、「咖哩」、「煙燻」等口味也備受討論，像是「蒜香是所有品項加熱後，最不會柴掉的」、「香蒜口味重一些，但我真的超級愛！蒜泥裹滿整片，但不會都是蒜味」，認為蒜香的雞胸肉，除了適合加熱外，調味也相當有特色。咖哩口味則被網友評論說是值得嘗試的口味，留言「可以對雞胸乾柴的超級刻板印象改觀」，同樣也是因為肉質的表現相當好，獲得稱讚。最後，網友也大推「桃木燻雞清淡好吃，不會太鹹」、「煙燻的味道不會太搶戲，還是吃得到雞胸肉原味，帶一點甜」，覺得不喜歡重口味，但又不想要吃原味雞胸肉的人，煙燻口味或許是個好選擇。

你喜歡吃雞胸肉嗎？你自己最愛的口味有上榜嗎？許多廠牌推出的雞胸肉，紛紛顛覆以往大眾對雞胸肉乾柴的印象，無論冰的熱的，或是簡單加工料理一下，都非常美味，下一餐不知道要吃什麼的時候，不妨參考網友的意見，嘗試看看各種口味的雞胸肉吧，也許會發現新的口袋美食！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 網友熱議雞胸肉口味 網路聲量排行」相關討論則數。
觀測期間：2023/02/23~2023/05/23，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）
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