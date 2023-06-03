柯南鐵粉在哪裡？網議名偵探柯南劇場版排行別錯過！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「名偵探柯南劇場版」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP8名偵探柯南劇場版排行。

超人氣動畫《名偵探柯南》，從1997年開始，每年都會推出一部劇場版，今年7月6號即將在台灣上映的《名偵探柯南：黑鐵的魚影》，近期也在社群平台上掀起各種討論，而截至2023年，總共26部作品中，最受台灣網友熱議的劇場版又是哪些呢？快來看看吧！

「萬聖節的新娘」網推近年劇場版最佳 「黑鐵的魚影」在台灣未演先轟動 ▲網友熱議TOP8名偵探柯南劇場版 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「名偵探柯南劇場版」的相關話題討論，可以發現「萬聖節的新娘」引起社群熱烈討論，被稱讚是「近年來最好的一部」、「自貝克街以來二十年最佳」，網友留言直呼「萬聖節（的新娘）真心覺得好看，值得這個票房」、「人物部分覺得警消五人組真的很帥，好希望安室可以幸福善終」，並說明「少了動作場面，多了很多推理的部分真的不錯」、「巧妙的把各種伏筆、鋪陳給編織在一起」，認為萬聖節的新娘一改前幾部作品為人詬病的過多動作戲，有回到早期作品的水準，非常推薦。

今年四月已經在日本上映的「黑鐵的魚影」，儘管台灣只有釋出預告片，但粉絲早已迫不及待，留言表示「這集很精彩，有許多重要人物出現，而且劇情高潮迭起，到大銀幕看一定更刺激」，其中特別的是這次劇場版是以灰原哀為主角，讓哀粉們都超激動，紛紛喊道「原本就期待小哀主場，導演還是立川讓，根本非看不可」、「至始至終就是小哀的鐵粉，更不用說每次劇場版都會去朝聖」，也有不少網友提及「想看大螢幕的灰原，揭開神秘之謎」、「灰原哀每次都很沉著冷靜，很想看他的過去」，期待終於能夠在這次劇場版，揭開灰原哀一直以來的身世謎題。

當網友問到最好看的柯南劇場版是哪部，「迷宮的十字路」和「貝克街的亡靈」呼聲都非常高，支持前者的人認為「這部就是歷史的浪漫啊，京都道路的迷題」、「推理戲、感情戲、動作戲，三個願望一次滿足」，覺得除了劇情精彩之外，「畫面也很唯美」，是部「京都宣傳電影」，看完會愛上京都。而後者被譽為經典之作的貝克街的亡靈，網友則說明大推的理由，不只是「主題曲好聽」，最重要的是「貝克街雙主線、雙劇情，所有人都表現到位，光這點誰能望其項背」，一致贊同「貝克街的劇情放到現在來看，還是很前衛啊」，即使過了二十一年，依舊是柯南粉絲心中難以超越的神作。

然而，網友普遍對於「緋色的彈丸」、「業火的向日葵」這兩部劇場版的評價卻大不相同，表示緋色的彈丸劇情「主打赤井一家，結果大家都出來沾個醬油而已」、「要推理沒推理，要動作沒動作，要爆炸沒爆炸，每樣都不達標」，讓人「感覺很悶，沒什麼亮點」，內容略顯無聊。業火的向日葵則被說是「沒有電影版的價值」，且認為柯南劇場版「是從業火的向日葵開始走歪的，那部票房特別好，結果就開始變成動作片」，推理的部分太少，失去柯南故事最重要的主題核心，不過，也有人出面緩頰，覺得「向日葵有基德撐場」、「向日葵其實就是最後兇手動機瞎，過程不會無聊」，整體而言並不算太糟。

此外，「第14號獵物」、「紺青之拳」也備受討論，像是「最愛第14號獵物，從名字找數字真的很好玩，算是少數不是用日文去找的」、「十四號獵物就（是）致敬ABC殺人事件（這本也是古典推理經典）」、「喜歡看爽片的話，推薦紺青之拳」，「紺青之拳有超人阿真可以看，很爽，而且少數基德當主視點」，分別推薦給喜歡推理劇情，以及喜歡動作劇情為主、聲光效果強的不同觀眾。

你最愛的劇場版又是哪部呢？相信名偵探柯南是不少人童年的回憶，每年上映的劇場版更是許多粉絲引頸期盼的重頭戲，票房表現也是相當亮眼，而究竟2023年的《名偵探柯南：黑鐵的魚影》在台灣上映後，影迷們的評價又是如何呢？讓我們拭目以待吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 網友熱議TOP8名偵探柯南劇場版 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2022/05/2012023/05/23，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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