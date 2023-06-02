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LINE個人檔案新推「AI自拍」功能！可設為頭像、聊天室背景或分享社群

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
LINE宣布推出「個人檔案工作室」推出「AI自拍」（AI Selfie）新功能，用AI遇見超乎想像的全新自我。圖／LINE提供
LINE宣布推出「個人檔案工作室」推出「AI自拍」（AI Selfie）新功能，用AI遇見超乎想像的全新自我。圖／LINE提供

LINE已經成為大眾日常與工作上聯繫溝通的必備工具，如何在頭像、名稱展現個人風格特色更是需要花點心思。LINE宣布於LINE通訊軟體中的「個人檔案工作室」推出全新服務「AI自拍」，透過人工智慧技術就能將用戶自行挑選上傳的照片自動生成多樣風格的AI人像圖片，基於不同的生成效率提供兩種價位方案，AI人像圖片可設為LINE個人圖片或分享至社群媒體。

「AI自拍」無需額外下載應用程式，只要在LINE通訊軟體中進入LINE的個人檔案，點選「個人檔案工作室」即可開始使用「AI自拍」功能。用戶需上傳10～20張的個人臉部照片，並可從5款生成圖片風格中選擇自己所喜歡的，像是有最接近真實照片「基本款」、創造虛擬人物形象的「夢幻款」、水彩或素描手繪風格的「藝術款」等。

基於不同的生成效率，「 AI自拍」提供兩種價位方案：24小時內生成100張AI人像圖片需支付130枚 LINE代幣，短時間內生成100張AI人像圖片需支付260枚LINE代幣。

這項功能所運用的人工智慧與機器學習技術，即使用戶上傳了同一張照片，每次生成的結果都會不一樣。用戶可將創建好的圖片設為LINE個人圖片，亦可下載圖檔，套用至聊天室背景或分享至社群媒體與好友共享樂趣。LINE「個人檔案工作室」將結合AI和其他先進技術，持續擴增通訊方式，讓用戶能運用更多樣的功能輕鬆表現自我，並與好友交流。

●「AI自拍」使用方法：

1.在 LINE 主頁點選個人檔案。

2.點選「Profile Studio」（個人檔案工作室），選擇「AI 自拍」。

3.依照指示挑選10～20張臉部照片。

4.選擇價位方案，生成效率各有不同。

5.人像圖片生成完畢後，用戶將收到通知。人像圖片可設成LINE個人圖片，或是下載為圖檔自由使用。

LINE宣布推出「個人檔案工作室」推出「AI自拍」（AI Selfie）新功能，無需額外下載應用程式，只要在LINE通訊軟體中就能使用。圖／LINE提供
LINE宣布推出「個人檔案工作室」推出「AI自拍」（AI Selfie）新功能，無需額外下載應用程式，只要在LINE通訊軟體中就能使用。圖／LINE提供
LINE宣布推出「個人檔案工作室」推出「AI自拍」（AI Selfie）新功能，即使用戶上傳了同一張照片，每次生成的結果都會不一樣。圖／LINE提供
LINE宣布推出「個人檔案工作室」推出「AI自拍」（AI Selfie）新功能，即使用戶上傳了同一張照片，每次生成的結果都會不一樣。圖／LINE提供

LINE 自拍

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