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影／奇美博物館「跳出格子吧！」特展 感受想像的跳躍

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美博物館「跳出格子吧！」特展，要讓觀眾感受想像的跳躍。記者周宗禎／攝影
奇美博物館「跳出格子吧！」特展，要讓觀眾感受想像的跳躍。記者周宗禎／攝影

奇美博物館以集團創辦人許文龍「跳出格子」思維感，發想出以迷昂舊時代物件翻轉成新世代創意，規畫難得一見的「跳出格子吧！」特展，邀請各國藝術家展現老舊器材的新生命，活潑有趣的展場設計要顛覆大家的想像，「輕鬆突破框架」，明天開展到明年2月底。

《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》是奇美博物館今年度大展，繽紛活潑的空間讓人眼睛為之一亮。年輕人常玩的厭世梗、文青喜歡的懷舊風、網美最愛的拍照牆，這裡都看得到，卻又充滿藝術感。

展覽三大主軸從奇美集團創辦人許文龍「跳出格子」思維、具時代意義且從未曝光的機器收藏，再到藝術家「扭轉機器與材料的既定面貌」創造的驚奇畫面，引領觀眾從舊時代走到新世代，感受不同層次的「跳出格子大冒險」。

館方表示，策展起點來自於許文龍「跳出格子」、不被人生框架的處世體悟，希望藉此鼓勵大家掙脫束縛、超越限制，走出屬於自己的寬廣大道。

英國藝術家詹姆斯．庫克用打字機畫畫，藉精準重複敲打，以字母和符號拼湊出各種圖像，作品唯妙唯肖。館方特別邀請庫克現場創作，完成獨一無二的許文龍肖像作品。現場還有打字機體驗區，讓民眾感受敲打鍵盤咯咯作響樂趣。

臺灣DJ冠軍應奇軒（DJ問號）把縫紉機變成樂器，透過縫紉機創造各種酷炫節奏，成為2015國際時尚大秀的最潮配樂，民眾可以在展場聆賞這首「縫紉機之歌」。

舊時代工廠車床與新穎的時尚車床家具，在此區呈現舊與新的對照、工業與生活美學碰撞的美麗火花，觀者能夠觀察兩者的關聯與差異。工廠車床展出手動式、腳踩式、天軸傳輸等不同動力來源的機型，同時介紹車床簡史與各種車削方式。

荷蘭藝術家塞巴斯蒂安．布拉伊科維奇則以「車床」概念打造出貴妃椅、桌子、檯燈等融合舊世代車床工業與生活美學的時尚家具。

台灣藝術家廖建忠以複合媒材創作出有如劇場般情境，一台小貨車與瓦斯桶飛躍空中，如同車禍現場的瞬間凝結，各種細節逼真程度驚人。

「無限大工作室」互動區德國藝術家克里斯托夫．尼曼示範他的思考迴路與突破框架的觀看視角，引導民眾如何從日常生活中身體力行，成為跳出格子的創造者。

展覽設計別出心裁，不想對齊的歪斜線條、不肯站好的出框文字充斥整個展場，「彷彿每個角落都想翻天覆地告訴大家不要懷疑、盡情突破框架」。

奇美博物館「跳出格子吧！」特展，要讓觀眾感受想像的跳躍。記者周宗禎／攝影
奇美博物館「跳出格子吧！」特展，要讓觀眾感受想像的跳躍。記者周宗禎／攝影
奇美博物館「跳出格子吧！」特展，要讓觀眾感受想像的跳躍。記者周宗禎／攝影
奇美博物館「跳出格子吧！」特展，要讓觀眾感受想像的跳躍。記者周宗禎／攝影
奇美博物館「跳出格子吧！」特展，要讓觀眾感受想像的跳躍。記者周宗禎／攝影
奇美博物館「跳出格子吧！」特展，要讓觀眾感受想像的跳躍。記者周宗禎／攝影
奇美博物館「跳出格子吧！」特展，要讓觀眾感受想像的跳躍。記者周宗禎／攝影
奇美博物館「跳出格子吧！」特展，要讓觀眾感受想像的跳躍。記者周宗禎／攝影
奇美博物館「跳出格子吧！」特展，要讓觀眾感受想像的跳躍。記者周宗禎／攝影
奇美博物館「跳出格子吧！」特展，要讓觀眾感受想像的跳躍。記者周宗禎／攝影

藝術家 奇美博物館

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