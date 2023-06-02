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快到全家店長LINE群組喊+1！陳耀訓・麵包埠「真・明太子軟法」獨家限量開賣

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店攜手世界麵包冠軍師傅陳耀訓，6月5日起於店長LINE群組「全+1社群電商」獨家開賣隱藏版美食「真・明太子軟法」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手世界麵包冠軍師傅陳耀訓，6月5日起於店長LINE群組「全+1社群電商」獨家開賣隱藏版美食「真・明太子軟法」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店的粉絲有口福了！全家便利商店攜手世界麵包冠軍師傅陳耀訓，6月5日起於店長LINE群組「全+1社群電商」獨家開賣隱藏版美食「真・明太子軟法」，採限時限量預購模式，快鎖定時間到全家便利商店店長LINE群組喊「+1」！

「真・明太子軟法」由陳耀訓・麵包埠YOSHI BAKERY出品，原料嚴選日本正宗辛子明太子「真MAKOTO」，選用最適成熟度的黃線狹鱈魚卵製作而成，顆粒均勻分明、辣感明亮清晰；軟法麵包則採用世界冠軍奶油品牌LURPAK及日本九州第一大廠熊本製粉原料製成，烘烤後明太子的Q彈口感與辛鮮風味更加提升，搭配軟法麵包創造鹹香酥脆的滋味，令人吮指回味無窮，堪稱和洋美味的絕佳代表，無論獨享或與朋友一起來份輕奢的午茶點心都是最佳選擇。

陳耀訓・麵包埠「真・明太子軟法」於全家便利商店「全+1社群電商」店長LINE群組獨家開賣，每盒4片裝售價320元，6月5日起開放限量預購，首波預購期間為6月5日至6月8日，預計6月16日起陸續到店；第二波預購期間為6月19日至6月22日，預計6月30日起陸續到店，數量有限，售完為止。

全家便利商店隱藏版美食「真・明太子軟法」，6月5日起於店長LINE群組「全+1社群電商」開放獨家限量預購，每盒4片裝售價320元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店隱藏版美食「真・明太子軟法」，6月5日起於店長LINE群組「全+1社群電商」開放獨家限量預購，每盒4片裝售價320元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手世界麵包冠軍師傅陳耀訓，6月5日起於店長LINE群組「全+1社群電商」獨家開賣隱藏版美食「真・明太子軟法」，嚴選日本正宗辛子明太子「真MAKOTO」製作，烘烤後明太子的Q彈口感與辛鮮風味更加提升，堪稱和洋美味的絕佳代表。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手世界麵包冠軍師傅陳耀訓，6月5日起於店長LINE群組「全+1社群電商」獨家開賣隱藏版美食「真・明太子軟法」，嚴選日本正宗辛子明太子「真MAKOTO」製作，烘烤後明太子的Q彈口感與辛鮮風味更加提升，堪稱和洋美味的絕佳代表。圖／全家便利商店提供
「真・明太子軟法」由陳耀訓・麵包埠YOSHI BAKERY出品，原料嚴選日本正宗辛子明太子「真MAKOTO」，選用最適成熟度的黃線狹鱈魚卵製作而成，顆粒均勻分明、辣感明亮清晰。圖／全家便利商店提供
「真・明太子軟法」由陳耀訓・麵包埠YOSHI BAKERY出品，原料嚴選日本正宗辛子明太子「真MAKOTO」，選用最適成熟度的黃線狹鱈魚卵製作而成，顆粒均勻分明、辣感明亮清晰。圖／全家便利商店提供

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