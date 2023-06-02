快到全家店長LINE群組喊+1！陳耀訓・麵包埠「真・明太子軟法」獨家限量開賣

全家便利商店的粉絲有口福了！全家便利商店攜手世界麵包冠軍師傅陳耀訓，6月5日起於店長LINE群組「全+1社群電商」獨家開賣隱藏版美食「真・明太子軟法」，採限時限量預購模式，快鎖定時間到全家便利商店店長LINE群組喊「+1」！

「真・明太子軟法」由陳耀訓・麵包埠YOSHI BAKERY出品，原料嚴選日本正宗辛子明太子「真MAKOTO」，選用最適成熟度的黃線狹鱈魚卵製作而成，顆粒均勻分明、辣感明亮清晰；軟法麵包則採用世界冠軍奶油品牌LURPAK及日本九州第一大廠熊本製粉原料製成，烘烤後明太子的Q彈口感與辛鮮風味更加提升，搭配軟法麵包創造鹹香酥脆的滋味，令人吮指回味無窮，堪稱和洋美味的絕佳代表，無論獨享或與朋友一起來份輕奢的午茶點心都是最佳選擇。