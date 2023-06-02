拉菲草鑲邊加乘「豆豆」底 TOD'S新款樂福鞋愜意走跳

除了正式皮鞋、運動鞋，其實男士的鞋櫃裡永遠缺少一雙適合兩者之間風格的休閒鞋。義大利精品品牌TOD’S今夏為男士推出新款的夏日樂福鞋，以輕便透氣材質打造，並重現品牌經典的豆豆鞋底，愜意走跳。

專為盛夏打造的這雙休閒鞋款，柔軟的鞋型與簡約設計是其兩大特色。鞋款由於無鞋帶，穿脫方便，同時鞋底採用橡膠與拉菲草編織鑲邊，因而帶有幾分度假與海島聯想；鞋面共有棕色麂皮、深灰麂皮與深藍小牛皮三種紋理，其中深藍色小牛皮具有荔枝紋，而麂皮款的側邊則有著品牌首字母縮寫T字母，低調有型。