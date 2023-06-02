拉菲草鑲邊加乘「豆豆」底 TOD'S新款樂福鞋愜意走跳
除了正式皮鞋、運動鞋，其實男士的鞋櫃裡永遠缺少一雙適合兩者之間風格的休閒鞋。義大利精品品牌TOD’S今夏為男士推出新款的夏日樂福鞋，以輕便透氣材質打造，並重現品牌經典的豆豆鞋底，愜意走跳。
專為盛夏打造的這雙休閒鞋款，柔軟的鞋型與簡約設計是其兩大特色。鞋款由於無鞋帶，穿脫方便，同時鞋底採用橡膠與拉菲草編織鑲邊，因而帶有幾分度假與海島聯想；鞋面共有棕色麂皮、深灰麂皮與深藍小牛皮三種紋理，其中深藍色小牛皮具有荔枝紋，而麂皮款的側邊則有著品牌首字母縮寫T字母，低調有型。
同時鞋款底部並結合了品牌經典「豆豆鞋」的「豆豆」鞋底，獨特的橡膠顆粒將自鞋底延伸至鞋後跟，帶來特別的腳底路面回饋感，而無論深藍色小牛皮、深灰麂皮或棕色麂皮款，訂價皆為26,300元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言