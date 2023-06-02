快訊

黨政驚人履歷曝！「遭控逼受性騷者道歉」蔡沐霖請辭勞動部政次機秘

不只黃仁勳！他點名這超強同業也是「台南囝仔」 網驚呼：根本風水寶地

星宇9月1日開航熊本 用早鳥折扣碼來回竟只要8204元起

拉菲草鑲邊加乘「豆豆」底 TOD'S新款樂福鞋愜意走跳

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TOD'S以橡膠、拉菲草編織、橡膠豆豆底，打造出新款樂福便鞋。圖／TOD'S提供
TOD'S以橡膠、拉菲草編織、橡膠豆豆底，打造出新款樂福便鞋。圖／TOD'S提供

除了正式皮鞋、運動鞋，其實男士的鞋櫃裡永遠缺少一雙適合兩者之間風格的休閒鞋。義大利精品品牌TOD’S今夏為男士推出新款的夏日樂福鞋，以輕便透氣材質打造，並重現品牌經典的豆豆鞋底，愜意走跳。

專為盛夏打造的這雙休閒鞋款，柔軟的鞋型與簡約設計是其兩大特色。鞋款由於無鞋帶，穿脫方便，同時鞋底採用橡膠與拉菲草編織鑲邊，因而帶有幾分度假與海島聯想；鞋面共有棕色麂皮、深灰麂皮與深藍小牛皮三種紋理，其中深藍色小牛皮具有荔枝紋，而麂皮款的側邊則有著品牌首字母縮寫T字母，低調有型。

同時鞋款底部並結合了品牌經典「豆豆鞋」的「豆豆」鞋底，獨特的橡膠顆粒將自鞋底延伸至鞋後跟，帶來特別的腳底路面回饋感，而無論深藍色小牛皮、深灰麂皮或棕色麂皮款，訂價皆為26,300元。

深灰麂皮樂福鞋，26,300元。圖／TOD'S提供
深灰麂皮樂福鞋，26,300元。圖／TOD'S提供
棕色麂皮樂福鞋，26,300元。圖／TOD'S提供
棕色麂皮樂福鞋，26,300元。圖／TOD'S提供
一雙介於正式皮鞋、機能運動鞋的休閒便鞋，永遠會是男士鞋櫃裡可以多補充一雙的愜意之選。圖／TOD'S提供（合成圖）
一雙介於正式皮鞋、機能運動鞋的休閒便鞋，永遠會是男士鞋櫃裡可以多補充一雙的愜意之選。圖／TOD'S提供（合成圖）
深藍小牛皮樂福鞋，26,300元。圖／TOD'S提供
深藍小牛皮樂福鞋，26,300元。圖／TOD'S提供

品牌 義大利

延伸閱讀

高三兒「借穿」同學球鞋被告竊盜！母嗆：只是小事我都道歉還想怎樣

5分鐘即可登頂！ 一天挑戰3座基隆小百岳「槓子寮山」懶人版 180度山海觀景台視野無敵

夜爬收穫滿滿！ 「劍潭山小百岳」集起來 城市百萬夜景+圓山飯店 能見度非常好

在社會上走跳自私、善良只能二選一？5招教你「聰明的自私」

相關新聞

星宇9月1日開航熊本 用早鳥折扣碼來回竟只要8204元起

星宇航空今天宣布，9月1日起開闢日本熊本定期航線，開航初期每周3班，即日起開放訂位。為歡慶開航，加碼舉辦「早鳥現折200...

快到全家店長LINE群組喊+1！陳耀訓・麵包埠「真・明太子軟法」獨家限量開賣

全家便利商店的粉絲有口福了！全家便利商店攜手世界麵包冠軍師傅陳耀訓，6月5日起於店長LINE群組「全+1社群電商」獨家開...

拉菲草鑲邊加乘「豆豆」底 TOD'S新款樂福鞋愜意走跳

除了正式皮鞋、運動鞋，其實男士的鞋櫃裡永遠缺少一雙適合兩者之間風格的休閒鞋。義大利精品品牌TOD’S今夏為男士推出新款的...

石二鍋、12MINI上線悠遊付 最高12%回饋優惠

拚上王品（2727）集團旗下餐飲品牌最後一塊拼圖，受到眾多饕客喜愛的石二鍋及12MINI快煮鍋正式上線悠遊付，自6月1日...

全家便利商店跨界聯名Xpark水族館！「嗨嗨蘇打霜淇淋」夢幻上市

便利商店霜淇淋霸主全家便利商店「Fami!ce霜淇淋」夏日鉅獻全新口味，攜手Xpark水族館打造最意想不到的全新跨界聯名...

斥資逾百億台幣 澳門葡京人讓你動感暢玩全新澳門

疫情三年以來，許多嶄新酒店景點風光開放，準備迎接來自世界各地的旅遊玩家，除了大家熟知的名勝大三巴、手信街官也街、不少全新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦