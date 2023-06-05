Novium 推出革命性產品：Edge 拓界刀尺與 Shuttleport 星際迴紋針台

台灣設計公司Novium妙地將設計與科技結合，創造了兩款令人驚嘆的桌面工具產品：Edge 拓界刀尺與 Shuttleport 星際迴紋針台。



這兩款產品的推出不僅展現了 Novium 的創新精神，也將桌面工具帶入了全新的領域。



Edge 拓界刀尺的靈感來自外星岩石地景，巧妙地結合了拆信刀、尺規和開箱刀。由航空級鋁和不鏽鋼製成，利用 Novium 的獨特漂浮技術在桌面上漂浮。Edge 拓界刀尺讓你隨時準備面對下一場探險，無需再到處尋找開箱刀和尺規。這款令人驚艷的桌面裝置藝術能滿足你的多面需求。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

Shuttleport 星際迴紋針台則以螺旋星系為靈感，捕捉了飛船在宇宙間行進的瞬間。把重要文件別上 Shuttle 飛船，留下深刻的印象，承載你的努力一同啟航。每艘離開底座的飛船都代表一項任務的啟動，Shuttleport 將成為你未來無數專案的最佳夥伴。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

關於 Novium

Novium 是一家總部位於台灣的設計公司，擁有多國經銷代理商。



自推出三代的 Hoverpen 以來，已將產品運送至全球70個以上的國家，並已將 Hoverpen 運送給超過 100,000 名客戶。



星際款自立筆獲Time時代雜誌百大發明，今年首次推出非筆類的全新產品，為你的工作桌面升級，啟動你的辦公室探險魂。



當你探索無限可能的道路時，希望Novim能陪你一起走出與眾不同。



圖 / 有.設計 uDesign 提供