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滿500送500、餐點買1送1 天婦羅「田橋屋」進駐夢時代

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
田橋屋天麩羅專売主打「天婦羅」料理。圖／米塔提供
田橋屋天麩羅專売主打「天婦羅」料理。圖／米塔提供

米塔集團旗下最新品牌「田橋屋天麩羅專売」將於6月5日正式進駐高雄統一夢時代購物中心，並於即日起試營運。為慶祝新店開幕，6月5日起連續5天可享「指定餐點買1送1」等多種優惠。

新推出的「田橋屋天麩羅專売」主打江戶四大美食之一的「天婦羅」。選用日本進口炸粉調製粉漿，並搭配日本進口的天婦羅專用爐，以恆定185度的油溫，為天婦羅賦予酥脆的麵衣。其中「櫻天丼」將進口星鰻、天然海老、海鮮餅和五種時令野菜炸至金黃，搭配半熟蛋天婦羅上桌。「海之幸天麩羅定食」則以海老、澎湖海鱸魚、生鮮凍花枝為主角，一次擁有多種海味。「極上海陸天麩羅定食」則嚴選進口星鰻、天然海老、北海道生食級干貝等鮮美海味，搭配美國板腱牛肉、雲林豚腰內肉和雲林溫體雞腿肉等肉品，帶來豐盛的海陸饗宴。

為慶祝新店開幕，6月5日至6月9日期間，購買「極上海陸天麩羅定食（568元）就送「兒童餐烏龍麵」或「四格松花堂」（2選1），每日限量100份。即日起至6月30日，消費滿500送500商品優惠券套組，可免費兌換人氣餐點。另外於Google Maps評論，點任一定食，贈「可爾必思」1杯。

極上海陸天麩羅定食。圖／米塔提供
極上海陸天麩羅定食。圖／米塔提供

日本 美食

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