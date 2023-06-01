世界麵包冠軍陳耀訓曾是飆車少年 傳授1招找出人生目標

彰化縣鹿港鎮「永樂酒店」與世界麵包冠軍陳耀訓合作提供住宿客人限量款早餐麵包，出身鹿港的陳耀訓說，一直想開發有家鄉味的麵包，因自己是鹿港人，從小耳濡目染對於傳統手作、學徒制的辛苦都習以為常，也給年輕人建議，投入自己有興趣的事，就能保持熱情，較不會倦怠。

陳耀訓說，他17歲離開鹿港到外地去學做麵包，一直希望能有機會把這些年學到的技術透過自己的產品呈現家鄉鹿港，雖現在還沒辦法在鹿港創業，但此次很開心能與家鄉企業合作，把他在台北製作的麵包配送回鹿港，因此也特別花了數月研發限量款麵包。

永樂酒店董事長林益邦表示，對於入住客人，周末、日早餐提供陳耀訓師傅開發的限定款麵茶小圓包、軟司布里歐和陳耀訓・麵包埠經典吐司，採限量供應。

投入烘焙20多年的陳耀訓當年因不喜歡念書，高二就休學去外地學做麵包，從一個飆車少年，到找到自己的興趣和人生目標，他說，年輕人還不知自己要做什麼很正常，不如用「刪去法」來多嘗試，排除自己不喜歡的，只要不排斥的就試試看，像他剛開始學烘焙時也只是做做看的心情，但從學習中漸漸培養出自己的熱愛。