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130種食材吃到飽598元起 「夯下去燒肉」插旗新竹

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
夯下去將於6月2日起插旗新竹東區，提供燒肉吃到飽服務。圖／馬辣提供
夯下去將於6月2日起插旗新竹東區，提供燒肉吃到飽服務。圖／馬辣提供

繼去年於新竹巨城購物中心開設「新馬辣」後，馬辣集團自6月2日起再度布局新竹，於新竹市東區開設和牛燒肉店「夯下去」，店內提供超過130種食材通通享無限供應，最低每人598元起。為慶祝新店開幕，參與五星好評活動，就送「西班牙頂級Bellota松阪豬」；當月壽星可全桌升級「北海道大帆立貝吃到堡」；加入官方好友，還加贈「北港烏魚子」。

夯下去新竹經店位於經國路一段，採獨棟方式呈現，共計佔地近200坪。店內並規劃2～12人的座位，方便不同團體聚餐。同時還規劃「兒童遊戲區」，提供拼圖、玩偶、兒童節目，並也提供「免費停車場」的服務。

延續品牌的概念，夯下去店內提供有澳洲極上冠軍黑毛和牛沙朗牛排、澳洲冠軍黑毛和牛肉片、澳洲黑毛和牛橫隔膜、美國MishimaReserve特上見島和牛嫩肩牛排等多種肉品，還有極上北海道生食級大干貝、阿根廷天使紅蝦等海鮮品項，並且透過自助區的方式，提供多種時蔬、小菜、飲品，以及合計12款的哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，通通都可無限享用，總種類超過130種。店內也依照不同的食材內容，提供不同的方案選擇，最低每人598元就可開烤。

夯下去新竹經國店自6月2日起試營運，用餐當日只要給予Google五星好評，即贈「西班牙頂級Bellota松阪豬」1份。當月壽星提前至少1日訂位，選擇指定方案，全桌即可免費升級「北海道大帆立貝吃到飽」；加入官方line@好友即贈「雲林北港烏魚子」。另外參與粉絲團活動，還有機會抽中同行免費餐券。

夯下去店內設有自助吧，無限供應多種時蔬、小菜。圖／馬辣提供
夯下去店內設有自助吧，無限供應多種時蔬、小菜。圖／馬辣提供
夯下去除了肉品，也提供多種海鮮供民眾品嚐。圖／馬辣提供
夯下去除了肉品，也提供多種海鮮供民眾品嚐。圖／馬辣提供
澳洲極上冠軍黑毛和牛沙朗牛排。圖／馬辣提供
澳洲極上冠軍黑毛和牛沙朗牛排。圖／馬辣提供
店內提供有哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，合計12種口味。圖／馬辣提供
店內提供有哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，合計12種口味。圖／馬辣提供

吃到飽 冰淇淋

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