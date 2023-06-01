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萬寶龍聯手德國超模Toni Garrn 義助慈善午宴添暖流

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍（Montblanc）日前與德國超模Toni Garrn一同舉辦坎城午宴募款，募集善心、也為暖流助攻。圖／萬寶龍提供
萬寶龍（Montblanc）日前與德國超模Toni Garrn一同舉辦坎城午宴募款，募集善心、也為暖流助攻。圖／萬寶龍提供

坎城影展期間，除了有明星名人在紅毯亮相，同時也有不少午宴以社交或慈善之名舉辦、匯集正能量。日前萬寶龍（Montblanc）便與德國超模Toni Garrn一同舉辦坎城午宴募款，除了募集善心，也透過出席名人們的造型，演繹夏日輕快風采。

這場午宴是於法國昂蒂布角的伊甸豪海角飯店（Hotel du Cap-Eden-Roc）舉辦，並由萬寶龍和德國超模、演員Toni Garrn一同主辦。從西班牙模特兒兼演員Jon Kortajarena、葡萄牙模特兒Sara Sampaio、巴西超模兼演員Alessandra Ambrosio，以及義大利女演員Sveva Alviti…來自電影、時尚、音樂、藝術的名人齊聚一堂，共同參與並支持此項義舉。

萬寶龍提供了藝術贊助系列的致敬佩姬古根漢限量款888書寫工具進行拍賣，進而資助非洲的教育計劃。圖／萬寶龍提供
萬寶龍提供了藝術贊助系列的致敬佩姬古根漢限量款888書寫工具進行拍賣，進而資助非洲的教育計劃。圖／萬寶龍提供

而在晚宴之後舉辦的拍賣會，其中一項拍品則來自萬寶龍所捐助、以美國藝術收藏家Peggy Guggenheim聯名的限量款888書寫工具。最終活動募集的收益則將投入在非洲推動的減少兒童道路交通事故計劃以及女童的教育計劃，幫助第三世界的幼童，得以安全的長成、獲得受教權益。

事實上，慈善也如涓涓小溪、需要點滴增潤，才能匯流成河，一如萬寶龍長年以書寫文化為品牌核心，並透過持續推出的書寫工具，與書寫者的一筆一劃，將善心與人類智識、無聲遞傳。

德國超模兼演員Toni Garrn。圖／萬寶龍提供
德國超模兼演員Toni Garrn。圖／萬寶龍提供
義大利演員Sveva Alviti。圖／萬寶龍提供
義大利演員Sveva Alviti。圖／萬寶龍提供

模特兒 拍賣會 募款

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