全台5家台式早餐名店進駐！君品酒店出奇招 住房新賣點

疫情趨緩、國境解封，來台國際旅客突破200萬人次，君品酒店為搶攻國際旅客及暑假國旅商機，在早餐出奇招。邀集台灣南北5家店齡加總近250歲的台式早餐名店，期間限定進駐雲軒西餐廳自助式早餐，今(6/1)起「Gau-Tsa 敖早」正式開張。

君品酒店總經理張倚蘭表示，今年第一季國際旅客已達7成，其中以新加坡、港澳及歐美旅客回流最快，有鑑於飯店早餐是吸引遊客挑選旅宿的重點之一，雲軒西餐廳走訪各地，挖掘隱藏在巷弄街坊的晨間美味，不分台灣南北，除了人氣排隊名店，也有隱藏版的地方老味，希望能以專屬於台灣人共同情感記憶的早餐滋味，讓國內外旅客體驗豐富的台式早餐食趣。

雲軒西餐廳的自助早餐，原本就有20多種新鮮蔬菜的繽紛沙拉吧，以及肉質軟嫩、湯頭鮮美的自助現燙牛肉湯，現點現做的半熟蛋、歐姆蛋等餐點，此次以「Gau-Tsa 敖早」主打原汁原味的台式滋味，邀請名店以「店中店」形式進駐飯店早餐檯，不僅架起5家台式早餐店古意盎然的招牌，更匯集店家共10款百年傳香的招牌早餐。