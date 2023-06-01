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全台5家台式早餐名店進駐！君品酒店出奇招 住房新賣點

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
雲軒西餐廳邀請高雄武廟排隊名店「雙豪油飯」進駐，其「花生一口粽」以七比三的長糯米與圓糯米黃金比例搭配，與經炒焙後口感特別綿密清香的北港花生，傳遞出層層的香味。圖／君品酒店提供
雲軒西餐廳邀請高雄武廟排隊名店「雙豪油飯」進駐，其「花生一口粽」以七比三的長糯米與圓糯米黃金比例搭配，與經炒焙後口感特別綿密清香的北港花生，傳遞出層層的香味。圖／君品酒店提供

疫情趨緩、國境解封，來台國際旅客突破200萬人次，君品酒店為搶攻國際旅客及暑假國旅商機，在早餐出奇招。邀集台灣南北5家店齡加總近250歲的台式早餐名店，期間限定進駐雲軒西餐廳自助式早餐，今(6/1)起「Gau-Tsa 敖早」正式開張。

君品酒店總經理張倚蘭表示，今年第一季國際旅客已達7成，其中以新加坡、港澳及歐美旅客回流最快，有鑑於飯店早餐是吸引遊客挑選旅宿的重點之一，雲軒西餐廳走訪各地，挖掘隱藏在巷弄街坊的晨間美味，不分台灣南北，除了人氣排隊名店，也有隱藏版的地方老味，希望能以專屬於台灣人共同情感記憶的早餐滋味，讓國內外旅客體驗豐富的台式早餐食趣。

雲軒西餐廳的自助早餐，原本就有20多種新鮮蔬菜的繽紛沙拉吧，以及肉質軟嫩、湯頭鮮美的自助現燙牛肉湯，現點現做的半熟蛋、歐姆蛋等餐點，此次以「Gau-Tsa 敖早」主打原汁原味的台式滋味，邀請名店以「店中店」形式進駐飯店早餐檯，不僅架起5家台式早餐店古意盎然的招牌，更匯集店家共10款百年傳香的招牌早餐。

其中包括三重60年老字號「正義豆漿店」的燒餅油條、鹹豆漿、冰及熱的豆漿、米漿；眷村老味「永和周家麵」的涼麵；萬華百年老店「兩喜號」魷魚焿米粉；台南米其林必比登名店「府城食府」芋籤粿，以及高雄40多年武廟排隊店「雙豪油飯」花生一口粽。雲軒西餐廳早餐「Gau-Tsa 敖早」供應時間為每日6:30~10:00。

君品酒店雲軒西餐廳「Gau-Tsa 敖早」6月1日起新開張，讓國內外觀光客不用辛苦排隊，就能品嘗台式早餐老滋味。圖／君品酒店提供
君品酒店雲軒西餐廳「Gau-Tsa 敖早」6月1日起新開張，讓國內外觀光客不用辛苦排隊，就能品嘗台式早餐老滋味。圖／君品酒店提供
雲軒西餐廳邀請台南米其林必比登「府城食府」進駐，傳統古早味小吃「芋籤粿」，添加獨門醬油、紅蔥頭滷製，肉燥香醇濃郁帶有膠質的潤口感，香味四溢。圖／君品酒店提供
雲軒西餐廳邀請台南米其林必比登「府城食府」進駐，傳統古早味小吃「芋籤粿」，添加獨門醬油、紅蔥頭滷製，肉燥香醇濃郁帶有膠質的潤口感，香味四溢。圖／君品酒店提供
君品酒店雲軒西餐廳邀集台灣南北5家店齡加總近250歲的台式早餐名店進駐，打造住房新賣點。圖／君品酒店提供
君品酒店雲軒西餐廳邀集台灣南北5家店齡加總近250歲的台式早餐名店進駐，打造住房新賣點。圖／君品酒店提供

早餐店 餐廳

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