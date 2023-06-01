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不怕一位難求！讚台鐵1服務讓他置身國外等級 網驚：好有人性

限時11天！PlayStation年度優惠熱門大作優惠7.8折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PlayStation「Days of Play」全球優惠活動自6月2日開跑，限時11天激減優惠。圖／SIET提供
PlayStation「Days of Play」全球優惠活動自6月2日開跑，限時11天激減優惠。圖／SIET提供

PlayStation玩家每年最期待的日子又來了！台灣索尼互動娛樂（SIET）今宣布將於2023年6月2日至12日推出「Days of Play」年度全球優惠活動，活動期間於全台PlayStation授權經銷商購買DualSense無線控制器，以及精選PlayStation 5及PlayStation 4遊戲均可享有優惠，數量有限，售完即止。

此外，在Days of Play期間，不論是PlayStation Plus新會員或現有會員，所有12個月的方案都可享有25%折扣，包括基本、升級和高級方案。PS Plus的基本和升級方案現有會員若升級至更高層級的方案，也可享有1個月、3個月或12個月會籍的25%折扣，優惠期間正是嘗試PS Plus高級方案的最好機會。

「Days of Play」優惠期間，DualSense無線控制器將以優惠價1,880元發售，不管是經典的白色、午夜黑，還是星塵紅、星光藍、星幻粉、銀河紫、深灰迷彩等搶眼款式，最多現省400元。另外還有多款PS5及PS4精選熱門大作藍光光碟版優惠，包括《Ratchet & Clank: Rift Apart》、《God of War Ragnarök》、《Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition》、《地平線 西域禁地》、《跑車浪漫旅 7》，最低7.8折起。

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