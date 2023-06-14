格蘭利威「沉浸式博物館」：榮獲世界旅遊大獎WTA卓越認可，最值得造訪的頂尖酒廠漫遊！

深入自然寧靜的蘇格蘭斯佩賽地區（Speyside），來到隱密的野生凱恩戈姆山國家公園(Cairngorm National Park)內，它，不只是一座釀酒廠，更是格蘭利威稱之為「家」的所在。

圖／格蘭利威 提供

不只是酒廠，打造斯佩賽地區旅遊最高典範

為了帶給所有威士忌愛好者前所未有的參訪體驗，格蘭利威聘請聞名國際、曾獲得多項大獎肯定的倫敦Blacksheep設計公司，不惜耗資數百萬英鎊，重新設計位於蘇格蘭酒廠旁的訪客中心，歷經18個月徹底翻新，「沉浸式博物館」打破傳統酒廠的印象，以創新獨特的嶄新形象，成為斯佩賽地區新一代的頂尖標竿，於2022全新亮相後更榮獲多項旅遊獎項，包含——Tripadvisor Traveller's Choice 2022 Award 《旅行者之選最佳風雲獎》；以及被譽為「旅遊界奧斯卡獎」之稱的最高榮譽獎項 World Travel Awards評選為2022《全球最佳釀酒廠之旅》。

圖／格蘭利威 提供

作為斯佩賽地區第一個合法釀造廠，格蘭利威至今仍承襲創辦人喬治史密斯 (George Smith) 不斷突破傳統、開創未來願景的精神。「沉浸式博物館」汲取蘇格蘭斯佩賽地區的自然靈感，將格蘭利威富有傳奇色彩的歷史化為實體空間，精心打造了獨特豐富的感官體驗，引領每個人探索品牌的釀製藝術與傳奇故事。

沈浸格蘭利威傳奇歷史，品鑑最古老的夢幻威士忌逸品

走進格蘭利威「沉浸式博物館」，整體空間均採用溫暖的光線與色彩搭配，讓每位造訪者感受回到家一般的溫馨、放鬆，呼應創辦人熱情好客、勇於突破的精神，從入口到每一個房間，都充滿了細膩的設計巧思，並融入創新科技、沉浸式導覽、酒廠限定的珍稀威士忌品鑑，其中獨家手工裝瓶體驗，更能藉由親身設計個性化標籤，打造獨一無二的酒瓶帶回家作為收藏，帶來充滿巧思、與眾不同的互動沈浸體驗。

圖／格蘭利威 提供

延續格蘭利威重視環保的理念，內部空間設計同時選用當地原料製作，像是入口處壯麗的吊燈，以蘇格蘭獨有的野花製成；入口接待區旁的休息等候區，以斯佩賽地區稀有的綠色大理石環繞橡木色彩，呈現蘇格蘭栩栩如生的傳統工藝，並展示創始人喬治史密斯具濃烈戲劇故事的傳統手槍。

圖／格蘭利威 提供

時間回溯至1822年，當時的蘇格蘭威士忌是僅在黑市才有機會品嚐到的佳釀，格蘭利威的美味被譽為「黑市私釀之最」。1824年11月，喬治史密斯獲得斯佩賽地區第一張合法釀酒執照，敲響威士忌合法化第一道鐘聲，同時處處受生命威脅，成為了私釀世界的眼中釘，當時亞伯樂（Aberlour）的酒廠創辦人因而送他這把手槍，讓他能隨身攜帶保命，象徵不平靜年代裡，格蘭利威無所畏懼的精神與獨創性。

圖／格蘭利威 提供

導覽最後一站，步入設計奢華優雅的品飲區，參訪者能在數款格蘭利威珍稀酒款環繞中，享受一系列精心規劃的品酩之旅，體現格蘭利威如何克服困難重重的挑戰，創造出前所未有的風味體驗。

若想要品嚐酒廠限定的多款珍貴佳釀，官網上提供多元的方案能事先預訂。除了品飲美妙的單桶威士忌，參加「The Archive」方案深入傳統橡木桶酒窖儲藏室，了解選桶奧藝及各種橡木桶的相關知識，並在古老橡木桶邊，直接品嚐現場取出的格蘭利威「30年陳釀酒窖系列」；此外，「The Cellar Collection」方案更能親身品鑑蘊含絕美層次、淬鍊30至40年歲月的夢幻逸品，僅在格蘭利威「沉浸式博物館」限定推出。

台灣獨獻三款珍釀，宛如親身走入格蘭利威斯佩賽酒廠

格蘭利威顛覆既有框架，打造開拓感官想像的沈浸空間體驗，展現超越世紀的價值，再創斯佩賽地區的嶄新典範，然而不能親身蒞臨體驗蘇格蘭酒廠，也能在家獨享格蘭利威為台灣味蕾量身打造的三款珍稀佳釀。

由首席調酒師 Alan Winchester 傾盡40年豐富經驗，精心釀製創作的獨獻台灣系列「格蘭利威12年首席三桶」，黃金三桶完美比例，43%演繹多層次熱帶果香，尾韻細緻悠長，在口中迸發馥郁甜美，適合純飲或與各式台式料理搭配；「格蘭利威13年雪莉桶」嚴選西班牙 Oloroso 雪莉酒桶，經過13年以上的歲月熟成，馥郁甜美的成熟水果香氣，伴隨著杏仁糖糕的甜蜜風味，完美衝擊味蕾；「格蘭利威15年雪莉桶」，完整展現雪莉最純粹原始風味，並揉合斯佩賽區的花果香調性，深邃鮮明的味蕾感受，彷彿讓人身歷其境來到斯佩賽的格蘭利威酒廠，喜愛雪莉桶風味的老饕們，更不可錯過格蘭利威13年和15年的雪莉桶系列。