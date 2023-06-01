全支付年中慶王品集團消費7%回饋 全盈支付指定通路最高回饋20%

全支付上線半年會員數即突破300萬，適用通路、可連結的銀行帳戶數量也持續增加。全支付今再宣布，新增「東森購物網」及「中友百貨」上線，並於即日起展開「夏日年中慶」系列活動；同時宣布「上海商銀」上線，可連結帳戶合作銀行達18家，即日起至8月31日，首次連結上海商銀新台幣活期性存款帳戶（含數位存款帳戶），單筆消費滿168元以上，即享全點68點，限量2,000名。

全支付除了年底前新戶於全支付合作通路完成任一筆消費不限金額立即贈全點50點之外，6月底前於王品集團旗下23個品牌單筆消費不限金額享7%回饋（單筆最高回饋全點300點），每人每週可享1次優惠，加入王品瘋美食會員，還可現領100元美食吃飯金。東森購物網6月同步享單筆消費滿1,680元，享全點10%回饋（最高回饋全點200點），如選擇綁定台新@GoGo卡且完成任務，再享卡片權益筆筆消費最高3.8%現金回饋。6月8日至7月19日中友百貨慶上線，單筆消費不限金額，筆筆享20%回饋（單筆最高回饋全點200點）、B3美食街再加碼最高享25%回饋（單筆最高回饋全點50點），活動期間內，每一全支付帳號最高累積可得全點500點。全支付也與台中市政府「台中餐飲支付節」、大潤發、三峽老街合作，筆筆消費享回饋，單一通路最高累積可得全點500點。

另外，全盈支付今日亦宣布攜手台新銀行推出「Richart全盈貸」小額信貸微金融服務，首創貸款金額直入全盈+PAY電支帳戶，申貸速度更快，最快20分鐘即可入帳，且於全盈+PAY「金融服務」專區即可進行「Richart全盈貸」申貸服務，流程更簡易。即日起至12月31日前，凡於全盈+PAY專屬連結申辦「Richart全盈貸」大口貸，核貸成功贈100元全盈儲值金；申辦「Richart全盈貸」小口貸，核貸成功則回饋50元全盈儲值金，手續費最低只要299元。