萊爾富「轉轉暑樂趣」 購買指定商品任2件有機會抽中0元

炎炎夏日到來，消費者對飲料、冰品的需求增加，萊爾富即日起至6月27日於門市（部分門市除外）推出「轉轉暑樂趣」活動，購買指定飲料、冰品、零食任2件即可參加轉盤遊戲一次，就有機會抽中任2件0元至8.9折等優惠。同一期間，萊爾富Hi-Life VIP App也推出「夏天萊啦！」轉盤遊戲，會員每天可至App內的「萊玩遊戲」頁面進行一次免費抽獎，最高可獲得200 Hi點，中獎機率100%。

萊爾富即日起至6月27日於門市（部分門市除外）推出「轉轉暑樂趣」活動，購買指定飲料（寶特瓶／鋁箔包／鋁罐）、冰品、零食任2件即可進行轉盤遊戲一次，購買任4件可玩2次，以此類推，結帳時點選收銀機台螢幕中「按PLAY」或「一鍵抽出」的按鈕後，就有機會抽中任2件0元、5.9折、6.9折、7.3折、7.9折、8.3折、8.9折等優惠，可立即折抵。