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萊爾富「轉轉暑樂趣」 購買指定商品任2件有機會抽中0元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富即日起至6月27日於門市（部分門市除外）推出「轉轉暑樂趣」活動，購買指定商品任2件，於結帳時即可參加轉盤遊戲一次，有機會抽中任2件0元至8.9折等優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月27日於門市（部分門市除外）推出「轉轉暑樂趣」活動，購買指定商品任2件，於結帳時即可參加轉盤遊戲一次，有機會抽中任2件0元至8.9折等優惠。圖／萊爾富提供

炎炎夏日到來，消費者對飲料、冰品的需求增加，萊爾富即日起至6月27日於門市（部分門市除外）推出「轉轉暑樂趣」活動，購買指定飲料、冰品、零食任2件即可參加轉盤遊戲一次，就有機會抽中任2件0元至8.9折等優惠。同一期間，萊爾富Hi-Life VIP App也推出「夏天萊啦！」轉盤遊戲，會員每天可至App內的「萊玩遊戲」頁面進行一次免費抽獎，最高可獲得200 Hi點，中獎機率100%。

萊爾富即日起至6月27日於門市（部分門市除外）推出「轉轉暑樂趣」活動，購買指定飲料（寶特瓶／鋁箔包／鋁罐）、冰品、零食任2件即可進行轉盤遊戲一次，購買任4件可玩2次，以此類推，結帳時點選收銀機台螢幕中「按PLAY」或「一鍵抽出」的按鈕後，就有機會抽中任2件0元、5.9折、6.9折、7.3折、7.9折、8.3折、8.9折等優惠，可立即折抵。

除了門市抽獎之外，萊爾富也為會員設計專屬的「夏天萊啦！」轉盤遊戲，即日起至6月27日會員每天可至Hi-Life VIP App內的「萊玩遊戲」頁面進行一次免費抽獎，不僅中獎機率100%，還可隨機抽到Hi點200點、10點、5點，或是旺旺果粒多果汁（葡萄／水蜜桃）250mL、純喫茶（檸檬紅茶／鮮柚綠茶／檸檬綠茶）650mL等飲料超值優惠，獎項為即時派送，若抽中飲料優惠可至「我的東西」優惠券中的折價券內查詢。

萊爾富Hi-Life VIP App推出「夏天萊啦！」轉盤遊戲，即日起至6月27日會員每天可免費玩一次，最高可獲得200 Hi點。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP App推出「夏天萊啦！」轉盤遊戲，即日起至6月27日會員每天可免費玩一次，最高可獲得200 Hi點。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月27日於門市（部分門市除外）推出「轉轉暑樂趣」活動，購買指定飲料、冰品、零食任2件有機會抽中最低0元起。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月27日於門市（部分門市除外）推出「轉轉暑樂趣」活動，購買指定飲料、冰品、零食任2件有機會抽中最低0元起。圖／萊爾富提供
6月27日前到萊爾富門市購買指定商品任2件即可參加抽獎，有機會將商品免費帶回家。圖／萊爾富提供
6月27日前到萊爾富門市購買指定商品任2件即可參加抽獎，有機會將商品免費帶回家。圖／萊爾富提供
即日起至6月27日萊爾富門市（部分門市除外）推出「轉轉暑樂趣」活動，針對飲料、冰品、零食近400項指定商品，購買任2件可參加抽獎享最低0元起。圖／萊爾富提供
即日起至6月27日萊爾富門市（部分門市除外）推出「轉轉暑樂趣」活動，針對飲料、冰品、零食近400項指定商品，購買任2件可參加抽獎享最低0元起。圖／萊爾富提供

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