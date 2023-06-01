全聯年中慶最高9.8%回饋 攜手大潤發推精品包印花換購249元起

全聯福利中心年中慶6月2日起正式開跑，一口氣祭出5大好禮優惠，包含「300件商品第2件5折起」、「有機履歷蔬菜指定期間天天8.8折起」、「每週六日用全支付單筆每滿1,000元送600限時福利點」、「每週六日用PX Pay儲值金支付單筆每滿1,000元送300限時福利點」、「福利卡友單筆每滿400元登錄抽1,000萬福利點」等，指定日全支付或PX Pay儲值金支付搭配指定銀行信用卡，最高還可享9.8%回饋。另外，更積極推廣「蔬果裸賣專區」，省了包材、價格也更便宜。

而最新一檔印花活動也很特別，全聯、大潤發同步於6月2日起至10月5日推出2023年第2檔印花集點活動，攜手義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」，推出10款全部以海廢料回收材質製作的獨家包款與行李箱，部分商品更榮獲德國萊因TUV綠色標章認證，中性設計男女皆宜，兼具時尚與實用。 可用20枚、30枚、50枚、70枚印花加價249～2,999元，或用3,000福利點、300發幣0元換購就能輕鬆入手。特別推薦「托特購物袋」，適合放置10吋平板，加購價549元起；「多用途背包」擁有防潑水處理，防刮、防塵、耐磨，保護夾層可容納15吋筆電，背部還有拉桿箱固定套袋，搭配「拉桿登機箱」以及「經典硬殼登機箱」，解封出國旅遊就靠這幾咖。而除了集印花，掃描印花貼紙背後的QR code，還可以獲得個人積分，有機會抽市價42,800元的捷安特親子電動腳踏車，還可同步支持淨海計畫。