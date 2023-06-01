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影／蜘蛛人登上星宇航空 暑期限定主題航班今啟航

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
星宇航空聯手動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，客艙內的紙杯、調酒攪拌棒、撲克牌、米果、餐墊及兒童餐盒等機內備品都是限定款。記者黃仲明／攝影
星宇航空聯手動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，客艙內的紙杯、調酒攪拌棒、撲克牌、米果、餐墊及兒童餐盒等機內備品都是限定款。記者黃仲明／攝影

看準暑假出遊商機，星宇航空「蜘蛛人主題航班」於今天（1日）正式啟航，首航班機候機室內除了展示各式印有蜘蛛人圖案的物品，還安排蜘蛛人到場與旅客互動，不少搭機民眾紛紛與蜘蛛人合照，還有小女孩因為害怕大哭，讓蜘蛛人難過地掩面哭泣，讓一旁旅客哄堂大笑。

星宇航空聯手即將上映的動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，凡於6月1日至8月31 日搭乘任一亞洲航線，不論去程或回程，所有機型、艙等的旅客都能輕鬆體驗蜘蛛人魅力，從報到櫃台的登機證到客艙內的服務備品，皆可看見蜘蛛人帥氣的身影。

星宇航空表示，為了讓旅客留下難忘的美好回憶，從旅客踏入機場櫃檯那刻起，就能感受到星宇航空精心打造的滿滿驚喜，不只報到櫃檯備有免費主題貼紙及造型行李吊牌，還可擁有噴絲走牆的蜘蛛人限定航班專屬登機證。此外，候機室內也打造成美式經典漫畫風格，並於現場陳列本次獨家設計的機上備品。

星宇航空指出，除了地勤櫃臺與候機室外，蜘蛛人的身影也一路延伸至客艙內，不論是紙杯、調酒攪拌棒及撲克牌都是限定款，還有以經典代表色紅色為主視覺的米果、餐墊及兒童餐盒等機內備品，歡迎旅客一起探索電影中的多重宇宙世界。

星宇航空聯手動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，客艙內的紙杯、調酒攪拌棒、撲克牌、米果、餐墊及兒童餐盒等機內備品都是限定款。記者黃仲明／攝影
星宇航空聯手動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，客艙內的紙杯、調酒攪拌棒、撲克牌、米果、餐墊及兒童餐盒等機內備品都是限定款。記者黃仲明／攝影
星宇航空聯手動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，客艙內的紙杯、調酒攪拌棒、撲克牌、米果、餐墊及兒童餐盒等機內備品都是限定款。記者黃仲明／攝影
星宇航空聯手動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，客艙內的紙杯、調酒攪拌棒、撲克牌、米果、餐墊及兒童餐盒等機內備品都是限定款。記者黃仲明／攝影
星宇航空聯手動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，今天首航時請到蜘蛛人與旅客互動，小朋友看到蜘蛛人時緊張大哭，一旁蜘蛛人也掩面哭泣。記者黃仲明／攝影
星宇航空聯手動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，今天首航時請到蜘蛛人與旅客互動，小朋友看到蜘蛛人時緊張大哭，一旁蜘蛛人也掩面哭泣。記者黃仲明／攝影
星宇航空聯手動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，今天首航班機組員與蜘蛛人合影留念。記者黃仲明／攝影
星宇航空聯手動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，今天首航班機組員與蜘蛛人合影留念。記者黃仲明／攝影
星宇航空聯手動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，今天首航特別請來蜘蛛人，不少旅客開心與蜘蛛人合影。記者黃仲明／攝影
星宇航空聯手動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，今天首航特別請來蜘蛛人，不少旅客開心與蜘蛛人合影。記者黃仲明／攝影

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