影／蜘蛛人登上星宇航空　暑期限定主題航班今啟航

看準暑假出遊商機，星宇航空「蜘蛛人主題航班」於今天（1日）正式啟航，首航班機候機室內除了展示各式印有蜘蛛人圖案的物品，還安排蜘蛛人到場與旅客互動，不少搭機民眾紛紛與蜘蛛人合照，還有小女孩因為害怕大哭，讓蜘蛛人難過地掩面哭泣，讓一旁旅客哄堂大笑。

星宇航空聯手即將上映的動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，凡於6月1日至8月31 日搭乘任一亞洲航線，不論去程或回程，所有機型、艙等的旅客都能輕鬆體驗蜘蛛人魅力，從報到櫃台的登機證到客艙內的服務備品，皆可看見蜘蛛人帥氣的身影。

星宇航空表示，為了讓旅客留下難忘的美好回憶，從旅客踏入機場櫃檯那刻起，就能感受到星宇航空精心打造的滿滿驚喜，不只報到櫃檯備有免費主題貼紙及造型行李吊牌，還可擁有噴絲走牆的蜘蛛人限定航班專屬登機證。此外，候機室內也打造成美式經典漫畫風格，並於現場陳列本次獨家設計的機上備品。