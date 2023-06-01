快訊

1條魚換1棟房！「世界冠軍紅龍魚」拍賣會售出 7位數天價曝光網全嚇傻

終於等到！亞東醫院陳芸團隊完成台灣首例活體小腸移植

腸衰竭治療最後一塊拼圖 活體小腸移植7大QA

「1兆男」輝達執行長黃仁勳皮衣解碼！私下偏好低調英倫牌 意外撞衫007

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
黃仁勳身上的黑色皮夾克，過往也曾為演出007的英國男演員Daniel Craig所穿著造型，顯示兩造的品味有志一同。圖／dunhill提供
黃仁勳身上的黑色皮夾克，過往也曾為演出007的英國男演員Daniel Craig所穿著造型，顯示兩造的品味有志一同。圖／dunhill提供

成功的商務人士其成就值得人們仿傚，而其在「衣Q」上的好品味同樣值得借鏡。身價破兆元的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，意外被發現，原來全身品味都出自一英倫老牌，將質感藏在細節裡！

日前出席台大畢業典禮時，一段「跑起來，不要用走的！無論是為了捕食而奔跑或逃離被當獵物而奔跑。」（Run, don't walk，either you're running for food, or running from being food.）意外引發網路廣泛討論，原來黃仁勳身上一件黑色皮夾克出自英國老牌dunhill，意外揭開了他的穿衣DNA。

這款款翻領的皮夾克，其皮料質感、光澤、細節，都能感受到柔軟與細膩，出自頂級鐘表珠寶歷峯集團（Richemont Group）旗下的dunhill，過往類似風格品項也曾為演出007的男演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）所穿著。dunhill過往多以紳士、男裝為聚焦，除了經典的長風衣、訂製西裝品牌近年同樣推出休閒風格的多樣化單品，例如雙開式皮革機車夾克、皮革西裝外套、經典樂福鞋，以及包含配件的領帶與豆具的鬥牛犬造型袖扣，從細節處展示英倫趣味。

據了解，黃仁勳身上的皮夾克訂價約10萬新台幣，另外似乎偏愛英倫品味的他，內搭的黑上衣則來自另一英倫時尚品牌Burberry的TB Monogram New Parkter T恤，雖然身上選擇了精品、但不以浮誇外顯的設計吸引人，或也反映了黃仁勳的品味偏好，用「好料」、低調於無形。

海軍藍機車皮革夾克，11萬5,000元。圖／dunhill提供
海軍藍機車皮革夾克，11萬5,000元。圖／dunhill提供
輝達執行長黃仁勳在演講時穿著了dunhill皮衣。圖／dunhill提供
輝達執行長黃仁勳在演講時穿著了dunhill皮衣。圖／dunhill提供
鬥牛犬造型袖扣，16,950元。圖／dunhill提供
鬥牛犬造型袖扣，16,950元。圖／dunhill提供
喜愛黑色的黃仁勳，雖然身上是品牌但沒有顯著Logo，用得好、但不炫耀，值得參考學習。圖／dunhill提供
喜愛黑色的黃仁勳，雖然身上是品牌但沒有顯著Logo，用得好、但不炫耀，值得參考學習。圖／dunhill提供
曾演出007的英國男演員Daniel Craig，過往也曾穿著相似風格的dunhill黑色皮衣。圖／dunhill提供
曾演出007的英國男演員Daniel Craig，過往也曾穿著相似風格的dunhill黑色皮衣。圖／dunhill提供
harness公事包，73,500元。圖／dunhill提供
harness公事包，73,500元。圖／dunhill提供

西裝 品牌 畢業典禮

延伸閱讀

黃仁勳猛誇！「這道菜」好吃又可怕 巷弄餐廳被挖出：平日也滿座

Nvidia黃仁勳將到大陸會科技高層 包括騰訊、小米、字節跳動在內

彭博：輝達黃仁勳將赴中國大陸拜訪騰訊、字節跳動

黃仁勳脫皮衣給楊麒令穿 謝金河：宣告與廣達緊密結合的夥伴關係

相關新聞

黃仁勳衣Q解碼！私下偏好低調英倫牌 意外撞衫007

成功的商務人士其成就值得人們仿傚，而其在「衣Q」上的好品味同樣值得借鏡。因為演說掀起網路上劇烈迴響輝達（NVIDIA）執...

搶便宜機票看這裡 高雄旅展台虎全線促銷單程未稅899元起

2023高雄市旅行公會國際旅展即將於6月2日至5日在高雄展覽館舉行，看好疫後旅遊市場明顯回溫，且為迎接暑期旅行旺季，台灣...

攜手蜘蛛人穿越「星宇」宙 星宇暑期限定主題航班6/1啟航

漫威迷尖叫吧。星宇航空（2646）「蜘蛛人主題航班」於今（1）日正式啟航。看準暑假出遊商機，星宇航空聯手即將上映的動畫電...

雙面四葉幸運草翻轉好運！梵克雅寶全新Alhambra

四葉幸運圖騰的Alhambra系列自從1978年誕生至今，一直是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最受歡迎...

把檳榔滋味釀進啤酒！臺虎精釀「特選檳啤」來了

用啤酒翻玩各種在地臺灣味的臺虎精釀，這次把檳榔的滋味給釀進啤酒裡了。臺虎精釀與「財哥檳榔攤」以及檳榔界超辣潮牌「寶貝檳榔...

有如酒吧現調！金車噶瑪蘭全新酒吧系調酒開賣

金車噶瑪蘭罐裝調酒推出全新「酒吧系調酒」系列，使用榮獲世界琴酒大賽金牌的噶瑪蘭琴酒為基底，融合多種水果風味，推出「金晚柚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦