「1兆男」輝達執行長黃仁勳皮衣解碼！私下偏好低調英倫牌 意外撞衫007
成功的商務人士其成就值得人們仿傚，而其在「衣Q」上的好品味同樣值得借鏡。身價破兆元的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，意外被發現，原來全身品味都出自一英倫老牌，將質感藏在細節裡！
日前出席台大畢業典禮時，一段「跑起來，不要用走的！無論是為了捕食而奔跑或逃離被當獵物而奔跑。」（Run, don't walk，either you're running for food, or running from being food.）意外引發網路廣泛討論，原來黃仁勳身上一件黑色皮夾克出自英國老牌dunhill，意外揭開了他的穿衣DNA。
這款款翻領的皮夾克，其皮料質感、光澤、細節，都能感受到柔軟與細膩，出自頂級鐘表珠寶歷峯集團（Richemont Group）旗下的dunhill，過往類似風格品項也曾為演出007的男演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）所穿著。dunhill過往多以紳士、男裝為聚焦，除了經典的長風衣、訂製西裝，品牌近年同樣推出休閒風格的多樣化單品，例如雙開式皮革機車夾克、皮革西裝外套、經典樂福鞋，以及包含配件的領帶與豆具的鬥牛犬造型袖扣，從細節處展示英倫趣味。
據了解，黃仁勳身上的皮夾克訂價約10萬新台幣，另外似乎偏愛英倫品味的他，內搭的黑上衣則來自另一英倫時尚品牌Burberry的TB Monogram New Parkter T恤，雖然身上選擇了精品、但不以浮誇外顯的設計吸引人，或也反映了黃仁勳的品味偏好，用「好料」、低調於無形。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言