「1兆男」輝達執行長黃仁勳皮衣解碼！私下偏好低調英倫牌 意外撞衫007

成功的商務人士其成就值得人們仿傚,而其在「衣Q」上的好品味同樣值得借鏡。身價破兆元的輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳來台掀起旋風,意外被發現,原來全身品味都出自一英倫老牌,將質感藏在細節裡!

日前出席台大畢業典禮時,一段「跑起來,不要用走的!無論是為了捕食而奔跑或逃離被當獵物而奔跑。」(Run, don't walk,either you're running for food, or running from being food.)意外引發網路廣泛討論,原來黃仁勳身上一件黑色皮夾克出自英國老牌dunhill,意外揭開了他的穿衣DNA。

這款款翻領的皮夾克,其皮料質感、光澤、細節,都能感受到柔軟與細膩,出自頂級鐘表珠寶歷峯集團(Richemont Group)旗下的dunhill,過往類似風格品項也曾為演出007的男演員丹尼爾克雷格(Daniel Craig)所穿著。dunhill過往多以紳士、男裝為聚焦,除了經典的長風衣、訂製西裝,品牌近年同樣推出休閒風格的多樣化單品,例如雙開式皮革機車夾克、皮革西裝外套、經典樂福鞋,以及包含配件的領帶與豆具的鬥牛犬造型袖扣,從細節處展示英倫趣味。