雙面四葉幸運草翻轉好運！梵克雅寶全新Alhambra

四葉幸運圖騰的Alhambra系列自從1978年誕生至今，一直是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最受歡迎的經典，不論是摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）、或是英國的凱特王妃都在不同場合配戴這款迷人的設計。今年，全新的4款設計，結合柔和的玫瑰金、明艷溫潤的紅玉髓，以錯落有致的圖騰妝點一款Vintage Alhambra手鍊、 一條長項鍊及一只Sweet Alhambra腕表，呈現完美和諧的構圖，而全新的雙面設計戒指，配戴者可自由決定想要展現的是流光炫彩的璣鏤雕花玫瑰金，或是亮麗深邃的紅玉髓。

一直推陳出新的Alhambra系列體現靈巧多變、變化多端的配戴方式。全新的雙面圖騰戒指，延續品牌可轉換式作品的傳統，幸運草圖騰兩面以不同素材組成，一面為紅玉髓圖騰，翻轉過來則是鑲鑽璣鏤雕花玫瑰金，搭配以三行金質圓珠拼攏組成的指圈，美觀的同時也能以穩定的結構確保流暢翻轉，是品牌研發過程歷經多次試驗的成果，每個戒指的每一個組件，都經由人手組裝及調整確認。