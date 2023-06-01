快訊

LINE對話內容曝光！民進黨女黨工自訴遭摸胸性騷 導演事後還問「睡得好嗎」

美國眾院「壓倒性票數」通過債務上限法案！將送交參院表決

軍公教明年加薪 公立大專助理教授以上研究加給也加15%

雙面四葉幸運草翻轉好運！梵克雅寶全新Alhambra

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Alhambra玫瑰金雙面戒指，一面為璣鏤雕花玫瑰金搭配鑽石，另一面鑲嵌紅玉髓，約15萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Alhambra玫瑰金雙面戒指，一面為璣鏤雕花玫瑰金搭配鑽石，另一面鑲嵌紅玉髓，約15萬6,000元。圖／梵克雅寶提供

四葉幸運圖騰的Alhambra系列自從1978年誕生至今，一直是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最受歡迎的經典，不論是摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）、或是英國的凱特王妃都在不同場合配戴這款迷人的設計。今年，全新的4款設計，結合柔和的玫瑰金、明艷溫潤的紅玉髓，以錯落有致的圖騰妝點一款Vintage Alhambra手鍊、 一條長項鍊及一只Sweet Alhambra腕表，呈現完美和諧的構圖，而全新的雙面設計戒指，配戴者可自由決定想要展現的是流光炫彩的璣鏤雕花玫瑰金，或是亮麗深邃的紅玉髓。

一直推陳出新的Alhambra系列體現靈巧多變、變化多端的配戴方式。全新的雙面圖騰戒指，延續品牌可轉換式作品的傳統，幸運草圖騰兩面以不同素材組成，一面為紅玉髓圖騰，翻轉過來則是鑲鑽璣鏤雕花玫瑰金，搭配以三行金質圓珠拼攏組成的指圈，美觀的同時也能以穩定的結構確保流暢翻轉，是品牌研發過程歷經多次試驗的成果，每個戒指的每一個組件，都經由人手組裝及調整確認。

梵克雅寶更以細膩精湛的珠寶工藝，透過環環緊扣的繁複工序，細心力求雙面可翻轉的戒指能展現舒適的配戴感。戒指內外圈均經過仔細拋光，璣鏤雕花圖騰那一片雖然鑲嵌一顆鑽石，特別採用封閉式鑲嵌，而且鑽石高度特別經過縝密構思，在不壓損肌膚的同時，還能引進流麗光線、保持鑽石的璀璨光采。品牌更精選色澤飽滿同時又足夠透光的紅玉髓，讓光線能穿透映照另一面的金質圖騰。

使用機器為戒指內圈拋光。圖／梵克雅寶提供
使用機器為戒指內圈拋光。圖／梵克雅寶提供
Alhambra玫瑰金雙面戒指，一面為璣鏤雕花玫瑰金搭配鑽石，另一面鑲嵌紅玉髓，約15萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Alhambra玫瑰金雙面戒指，一面為璣鏤雕花玫瑰金搭配鑽石，另一面鑲嵌紅玉髓，約15萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，約15萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，約15萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，約64萬元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，約64萬元。圖／梵克雅寶提供
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶最新Sweet Alhambra腕表Ｂ、Lucky Animals Fox胸針及Perlee系列戒指與手環。圖／梵克雅寶提供
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶最新Sweet Alhambra腕表Ｂ、Lucky Animals Fox胸針及Perlee系列戒指與手環。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra腕表，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，瑞士石英機芯，約55萬元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra腕表，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，瑞士石英機芯，約55萬元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Vintage Alhambra雙面戒指、Sweet Alhambra耳環及Sweet Alhambra腕表。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Vintage Alhambra雙面戒指、Sweet Alhambra耳環及Sweet Alhambra腕表。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra雙面戒指在環環緊扣的繁複工序下誕生，展現珠寶的典雅氣韻和百變魅力，延續世家可轉換式作品的傳統。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra雙面戒指在環環緊扣的繁複工序下誕生，展現珠寶的典雅氣韻和百變魅力，延續世家可轉換式作品的傳統。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，約64萬元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，約64萬元。圖／梵克雅寶提供
Alhambra玫瑰金雙面戒指，一面為璣鏤雕花玫瑰金搭配鑽石，另一面鑲嵌紅玉髓，約15萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Alhambra玫瑰金雙面戒指，一面為璣鏤雕花玫瑰金搭配鑽石，另一面鑲嵌紅玉髓，約15萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra腕表，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，瑞士石英機芯，約55萬元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra腕表，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，瑞士石英機芯，約55萬元。圖／梵克雅寶提供
使用機器為戒指外圈拋光。圖／梵克雅寶提供
使用機器為戒指外圈拋光。圖／梵克雅寶提供
以墊片為未鑲嵌寶石的戒指拋光。圖／梵克雅寶提供
以墊片為未鑲嵌寶石的戒指拋光。圖／梵克雅寶提供

戒指 鑽石

延伸閱讀

黑豹美女演繹幸福之美 De Beers婚嫁美鑽深入人心

凱特王妃出鏡最高的百搭珠寶！梵克雅寶Alhambra是真愛

沒討過奢侈品！人妻逛街看到鑽石項鍊 老公卻嗆「妳沒資格」

泰國真實慘案改編　恐怖片「邪厄」神祕三角圖騰太詭異

相關新聞

雙面四葉幸運草翻轉好運！梵克雅寶全新Alhambra

四葉幸運圖騰的Alhambra系列自從1978年誕生至今，一直是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最受歡迎...

把檳榔滋味釀進啤酒！臺虎精釀「特選檳啤」來了

用啤酒翻玩各種在地臺灣味的臺虎精釀，這次把檳榔的滋味給釀進啤酒裡了。臺虎精釀與「財哥檳榔攤」以及檳榔界超辣潮牌「寶貝檳榔...

有如酒吧現調！金車噶瑪蘭全新酒吧系調酒開賣

金車噶瑪蘭罐裝調酒推出全新「酒吧系調酒」系列，使用榮獲世界琴酒大賽金牌的噶瑪蘭琴酒為基底，融合多種水果風味，推出「金晚柚...

大如50元硬幣 日本櫻桃「「山形紅王」」再叩關

日本櫻桃再叩關！日本山形縣政府知事率團來台推廣山形縣櫻桃新品種「山形紅王」，並邀台灣民眾六月櫻桃產季，前往山形縣採果。

精品開放官網購物又一家！DIOR男女裝、家飾品今起上線

Dior官方線上購物服務自即日起於台灣正式上線！自2023年６月１日起，台灣的消費者可於dior.com享受與實體精品店...

溫濕控管自動化 梅雨鋒面都不怕

台灣準備進入梅雨季，鋒面來襲家裡開始容易出現潮濕悶熱的室內環境，黴菌滋生也隨著環境變化開始快速蔓延，影響生活品質及舒適度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦