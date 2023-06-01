蘋果App Store年創1.1兆美元銷售額 這3類App疫後成長超驚人

手機已經不只是拿來聯繫、完成工作、享受娛樂的工具，透過手機App點餐、叫車、訂房也都已經成為現代人的日常。這在2008年App Store出現之前，肯定沒人想過在短短15年間，我們可以透過這麼多富有創意的App，彈指之間即完成這麼多事情。蘋果今天宣布App Store生態系統於2022年推動了1.1兆美元的開發者銷售額。且超過90%的銷售額完全歸開發者和各種規模的企業所有，蘋果並未收取任何佣金。

如今，App Store上的開發者掌握比從前更多元的方式，可以透過App賺取利潤並建立成功的企業。根據Analysis Group經濟學家估算，這1.1兆美元的營業額包含App Store開發者透過販賣實體物品和服務創造的9,100億美元的總銷售收入，自App內廣告獲得1,090億美元收入，以及透過數位物品和服務取得1,040億美元收入。

而透過Analysis Group的研究也顯示，2019～2022年間因為疫情的驅動與疫後生活回歸的需求，App Store生態系統的成長特別強勁，這段期間開發者銷售額每年都有近3成的成長。特別是小型開發者，在App Store上更取得巨大成功，2020～2022年間的營收成長率高達71%，遠超大型開發者的成長速度。根據蘋果的新資料顯示，App Store於2022 年每週都在全球吸引超過6億5千萬名訪客。2022年，使用者每週平均下載和重新下載App的次數分別超過7.47億次和15億次。

進一步從Analysis Group的經濟學家稍早推出的新研究〈The Continued Growth and Resilience of Apple’s App Store Ecosystem〉來看，隨著疫情限制於世界多處放寬，旅遊和叫車等App種類的需求大幅反彈。於iOS App上完成的旅遊相關銷售額於2022年增加了84%，而叫車App的銷售額則成長了45%。食品雜貨也是銷售額成長最為快速的App種類之一。2019年起，以iOS App為基礎的食品外送和取貨銷售額已成長超過2倍，雜貨相關銷售額則增加超過3倍。這也和近幾年全球各地因為疫情緊縮、放鬆而產生的需求趨勢相符合。