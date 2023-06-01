雖然「感謝祭」優惠很吸引人 UNIQLO聯名七龍珠神龍召喚T恤組更要入手！

UNIQLO跟隨姐妹品牌GU腳步，將於6月2日起連續七天推出「感謝祭」優惠活動，精選十大必備商品最低價149元起之外，其中更吸引人的則是和「七龍珠DRAGON BALL」聯名UT系列，更提供全台只有300組的限定裝，開賣第一天就要排隊入手！

推出感謝祭購物優惠的同時，UNIQLO還將上市全新的「七龍珠DRAGON BALL」聯名UT系列，包括孫悟空、魔人普烏等經典漫畫角色，都將成為T恤圖案，讓人勾起滿滿回憶。不僅如此，UNIQLO還準備了全台限量300組的DRAGON BALL神龍召喚T恤組，不僅有限定收藏箱，內容包括了7件聯名UT系列服飾、1張七龍珠貼紙，並上附AR擴增實境圖卡，售價3,990元。但內容的市價總值，早就超過訂價，因此能入手真的很超值，DRAGON BALL神龍召喚T恤組限定網路商店和UNIQLO TAIPEI全球旗艦店於6月2日啟售。

DRAGON BALL神龍召喚T恤組，內容市價總值，早就超過訂價，因此能入手真的很超值。圖／摘自品牌官網

而在感謝祭的活動中，消費者最愛的夏日必備單品，像是AIRism科技空氣衣系列、空氣神T、涼感抗UV外套等，平均都有100到200元的折扣優惠，最適合一次大量購入，利用涼爽服飾對抗炎熱天氣。還有UNIQLO的UTme！也提供全新圖騰，與童書界創意大師「賴馬」合作推出在地特別企劃，利用原創角色生氣王子與愛哭公主為主題設計，可愛的插圖讓每個小朋友都會愛不釋手；經典動畫「名偵探柯南」UTme！則有人氣角色全新登場，不只有男、女童裝，也能將喜歡的圖案印上托特包，柯南迷們絕對不想錯過。

UTme！與童書界創意大師「賴馬」合作推出在地特別企劃，利用原創角色生氣王子與愛哭公主為主題設計。圖／UNIQLO提供

另外，因應品牌永續理念而生的綠色版本哆啦A夢形象設計，從6月9日也會上架本推出男、女適穿的Doraemon UT印花T恤、一款童裝Doraemon UT與DORAEMON再生可攜式收納包，共計四項單品，全系列都採用了再生材質製成，將在UNIQLO網路商店與全台實體店舖同步開賣。

名偵探柯南UTme！系列，有人氣角色全新登場，不只有男、女童裝，也能將喜歡的圖案印上托特包。圖／UNIQLO提供

UNIQLO卡其短褲，首次加入感謝祭活動，折扣價590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Doraemon再生材質UT，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Doraemon再生可攜式收納包，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO DRAGON BALL UT系列，590元。圖／UNIQLO提供