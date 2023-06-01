隱身台北東區巷弄！燒肉擔當「滷肉飯」竟鋪滿日本和牛

「日式燒肉」是受到許多民眾喜愛的料理。藏身於台北東區巷弄內的「燒肉擔當」，即是主打透過專業的分切處理技巧，提供日本A5和牛、澳洲和牛等多種部位，讓民眾可以感受到不同肉品的滋味變化。除了燒肉外，同時店內也提供「燒肉店的滷肉飯」、「蒜炒花椒牛上胃」等餐點，更添餐桌豐富度。

「燒肉擔當」自2021年8月開幕至今，玲瓏的店面規劃32席座位，在木質調為主的空間中，營造出現代摩登的用餐風格。除了3座半開放包廂式座位外，中央吧檯的設計，也能讓客人近距離欣賞工作人員料理的過程，增添用餐的溫馨與互動感。

燒肉擔當僅提供單點服務，以利依照客人喜好與食材特質，靈活調整搭配品項、上菜順序，且皆為專人代烤服務。從日本和牛夏多布里昂、日本菲力特選牛五花，一直到美國去骨牛小排，光是牛肉品項就有二十餘種，另還有伊比利豬梅花、超厚切宜蘭鴨胸等不同肉類選擇。不同於許多燒肉店採「一頭買入」的型態，燒肉擔當依照不同部位的需求進行採購，以維持肉品供應的穩定性與品質。同時店內也依照各部位肉品的特質，進行薄切、姿切、厚切、角塊等不同方式的切法，藉此突顯出肉品的特色。

例如牛舌的舌尖與舌根部位，口感與滋味有著極大差異。因此菜單中的「擔當鹽牛舌」取牛舌中間至舌根部位，以橫切成長方形狀的手法處理，不僅較傳統切法更大片、多汁軟嫩，同時也能保有每片牛舌切片的口感一致性，每份580元。若是喜愛厚切牛舌的民眾，店內同時也提供「極上厚切牛舌」，口感外彈內嫩，燒烤完成前，還會在牛舌上擺置花瓣造型的檸檬晶凍，浪漫之餘還藉此勾出牛舌的鮮甜，每份980元。

有別於固定式的醬汁搭配，燒肉擔當會依照肉品搭配不同的佐料。例如「貝身塊切」、「板腱姿切」、「橫膈膜厚切」各是搭配梅子醬、鹽昆布、苦椒醬。至於油脂豐富的「日本和牛絲綢紐約客」，則是燒烤至5分熟狀態時，沾裹生食級蛋黃品嚐，更添滑潤享受，每份780元。其他如水果風味蘿蔔泥、烤肉醬、檸檬汁等佐料，也各有不同對應的肉品。