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送泡芙、環保袋！beard papa's插旗高雄　芒果泡芙登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
芒果內餡共可搭配5種不同的特色餅皮。圖／beard papa’s提供
芒果內餡共可搭配5種不同的特色餅皮。圖／beard papa’s提供

隨著夏天到來，也代表芒果的季節到了！不斷推出特色口味泡芙的「beard papa’s」自6月1日起，限時1個月推出「芒果口味泡芙」，共有5種餅皮可供搭配，其中還包含限定款「黑法式甜圈」。另外beard papa’s也將於6月20日插旗高雄夢時代，開幕期間將推出「開幕禮盒」，會員購買即可獲贈泡芙兌換券、折疊環保袋。

6月1日至6月30日限時登場的「芒果口味泡芙」，使用芒果鮮奶油作為內餡，帶來充滿熱帶風情的酸甜果香，滋味清爽。本次共有日式、黑日式、菠蘿、MINI、黑法式甜圈等5種餅皮可以選擇搭配，每顆75元起。其中指定門市限定販售「黑法式甜圈」，有著黑色外皮與巧克力香氣，帶有鬆餅般的口感，搭配芒果內餡能令滋味再升級。

除了新品登場外，beard papa’s將於6月20日於高雄夢時代開幕。6月20日至6月22日期間，推出高雄夢時代限定版開幕禮盒，內含6顆日式香草泡芙，每盒360元。會員購買開幕禮盒，就可獲贈「日式香草泡芙兌換券」1張，每日前50名購買者，還加贈「beard papa’s折疊環保袋」1個。

芒果日式泡芙。圖／beard papa’s提供
芒果日式泡芙。圖／beard papa’s提供
芒果黑法式甜圈。圖／beard papa’s提供
芒果黑法式甜圈。圖／beard papa’s提供
芒果黑日式泡芙。圖／beard papa’s提供
芒果黑日式泡芙。圖／beard papa’s提供

芒果 巧克力

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