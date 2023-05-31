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送泡芙、環保袋！beard papa's插旗高雄 芒果泡芙登場
隨著夏天到來，也代表芒果的季節到了！不斷推出特色口味泡芙的「beard papa’s」自6月1日起，限時1個月推出「芒果口味泡芙」，共有5種餅皮可供搭配，其中還包含限定款「黑法式甜圈」。另外beard papa’s也將於6月20日插旗高雄夢時代，開幕期間將推出「開幕禮盒」，會員購買即可獲贈泡芙兌換券、折疊環保袋。
6月1日至6月30日限時登場的「芒果口味泡芙」，使用芒果鮮奶油作為內餡，帶來充滿熱帶風情的酸甜果香，滋味清爽。本次共有日式、黑日式、菠蘿、MINI、黑法式甜圈等5種餅皮可以選擇搭配，每顆75元起。其中指定門市限定販售「黑法式甜圈」，有著黑色外皮與巧克力香氣，帶有鬆餅般的口感，搭配芒果內餡能令滋味再升級。
除了新品登場外，beard papa’s將於6月20日於高雄夢時代開幕。6月20日至6月22日期間，推出高雄夢時代限定版開幕禮盒，內含6顆日式香草泡芙，每盒360元。會員購買開幕禮盒，就可獲贈「日式香草泡芙兌換券」1張，每日前50名購買者，還加贈「beard papa’s折疊環保袋」1個。
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