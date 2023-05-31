CHIMEI奇美家電獲信譽品牌雙金殊榮 國產液晶顯示器唯一蟬聯15年金獎

國產家電品牌CHIMEI奇美家電不斷追求創新與進步，致力為台灣消費者提供最優質且貼心的產品。5月31日於第25屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮中連續雙金殊榮，成功蟬聯15年液晶顯示器項目金獎得主，更於DC直流馬達風扇項目中榮獲第4年金獎，為消費者創造幸福居家環境。CHIMEI奇美家電品牌總監楊厚苹表示：「很榮幸奇美家電能蟬聯信譽品牌雙項金獎的榮耀，由衷感謝消費者對品牌的信賴，未來更會持續努力帶給消費者最優質的家電產品，打造便利舒適的智慧生活。」

奇美家電於2022年末率先推出旗艦K系列OLED顯示器。視覺方面更將OLED自體發光技術與奇美廣色域再進化結合，使色彩呈現極致寬廣與精緻飽和，擁有99% DCI-P3電影級廣色域，聽覺上則搭載劇院級Dolby Atmos與DTS TruSurround音效技術。旗艦K系列顯示器更為國產第一台聲控OLED，除了搭載Android TV系統也內建Netflix、YouTube、Google Play、Prime Video等多元串流平台，同時具備OK Google聲控管家，消費者只要開口說出指示，即可輕鬆享受智慧影音生活。其極簡輕薄時尚的機身外型，更可化身為居家展示的藝術品。

而蟬聯第4年金獎的CHIMEI奇美DC馬達節能風扇，擁有業界首創封閉式馬達，較傳統AC風扇更加安全，低噪音、低耗電、且高能效，擁有ECO 7段智能溫控功能搭配空調讓居家環境更加舒適，更具有八大安全保證，安全、節能、便利。