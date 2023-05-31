漸層色、雙離子、超輕量 今夏吹風機新品美型又護髮

迎接夏天許多民眾都想在髮色上變花樣，但近年流行的霧面色彩雖然吸睛卻相對較難維持，髮型師建議，除了使用具有護色功能的清潔用品、做好防曬，吹風機的選擇也很重要。飛利浦今夏推出搶眼新品「水潤護色負離子吹風機BHD399」，除了外觀擁有時尚漸層色系「夢幻湖水綠」與「極光星空藍」供選擇，功能上更具有5,000萬負離子與礦物鋅離子雙效加持，防護鋅離子可抗曬呵護鎖住鮮亮髮色，保濕鎖水負離子則能中和靜電以撫平毛燥、深度鎖水，呵護秀髮光滑強韌，不易褪色。貼心提供45度低溫、護髮、快乾3種吹整模式設定，機身更只有310公克的超輕量機體，讓吹頭髮更輕鬆舒適。即日起於各大販售平台購買吹風機就送韓國原裝MEMEBOX我愛好氣色寶寶蜜粉餅乙個，數量有限、送完為止。

今年初才剛推出首款BLDC無刷直流馬達吹風機的TESCOM，承襲自家沙龍品牌Nobby by TESCOM經典外型設計，再推出新款BLDC沙龍級速乾修護離子吹風機TD980ATW，從吹嘴構造、手柄長度、易握度、重量平衡等方面皆細心把關，整體結構設計以日本沙龍職人規格打造，僅340g的極輕量手感，搭載超高規格11萬轉速BLDC馬達，僅64.7分貝極靜音即可吹出強勁風速，並同步釋放高濃度千萬負離子與正離子修護髮絲，並使秀髮光澤水潤、雙倍柔順。新款吹風機除保有可拆式水洗濾網、細密的進風口、反向風壓清潔風口設計與磁吸式隔熱防燙配件、易拔型插頭等貼心設計外，更升級提供25段風速與溫度控制，以及特殊的液晶螢幕顯示設定，並新增自動記憶功能，一鍵開啟上一次的使用設定，並於啟用後數秒自動鎖定，解決吹髮時誤觸按鍵問題。 TESCOM速乾修護離子吹風機搭配液晶螢幕顯示更清晰，居家養護整髮輕鬆搞定。圖／TESCOM提供 飛利浦吹風機貼心提供柔風模式，以低溫45度C溫柔呵護秀髮，並以高濃度鋅離子在髮絲表面形成防曬保護膜，幫助維持髮色更持久。圖／飛利浦提供 飛利浦推出新品水潤護色負離子吹風機BHD399，2款時尚漸層色系「夢幻湖水綠」與「極光星空藍」超搶眼。圖／飛利浦提供 買吹風機就送韓國原裝MEMEBOX我愛好氣色寶寶蜜粉餅，數量有限，送完為止。圖／飛利浦提供 TESCOM承襲沙龍品牌Nobby by TESCOM經典外型，打造居家沙龍級養護瞬乾整髮體驗。圖／TESCOM提供