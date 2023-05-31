重返風格原點 Balenciaga 2024春季系列捕捉街頭活力

街頭迷人的地方，就在於往來變幻的行人、難以預期的一場雨、更有街上人們生動的穿著。Balenciaga發表了2024春季系列，透過一只約五分鐘的短影片，既呈現了品牌春季兩大服裝系列，更有屬於巴黎街頭的隨性慵懶和法式風情。

畫面的範圍聚焦於巴黎喬治五世大道10號門，這裡也是為品牌創始人Cristóbal Balenciaga暱稱為「Le Dix」的所在、1937年時Balenciaga於巴黎創立品牌的原點。五分鐘的影像中，不斷有人從五世大道10號門中走出、穿越、走入，更有各式行人在街道邊行動，並透過大量的交通工具、表情、年紀，傳遞了巴黎的街頭生機。

融入一般服裝的重機騎士元素搭配上近乎3XL的寬大西裝輪廓，經典的梯形沙漏包隨時可見，此外oversize的尖頭靴持續登場，除了成為男女模特兒的鞋履之選，更有一組由一對牛仔長靴組裝而成的手提包，令人會心一笑。

鏡頭時而聚焦在往來的行人、時而更宏觀地捕捉街上的整體流動姿態，腳踏車、咖啡杯、鮮花、或差點讓人絆倒的街道石磚、撐著傘的行人、大包小包的購物袋，高擬真還原了巴黎的街頭活力；最後一位穿著白色亮片流蘇晚禮服的模特兒在按完門鈴後步入10號門內，為約五分鐘的影片邁入了華麗而醒目的句號。

短片由導演Mau Morgó負責執導，音樂則改編了法國香頌名曲《在巴黎的天空下》（Sous le Ciel de Paris）。模特兒們身上的服裝出自兩大系列：Balenciaga精緻必備衣櫥系列的Garde-Robe，以及新一季的成衣（ready to wear）系列。採用格紋襯裡的連帽T恤，寬鬆且讓身體自由伸展，運用平紋衝浪服材料或科技縐紗紡織品打造的晚裝輕盈飄逸，一展春日的輕快華麗；前幾季登場的重機騎士風格，則在本季進化為連褲版本，同時多款扁型、超長宛如電腦鍵盤尺寸的晚宴手拿包與黑色流蘇的長型晚宴手拿包，則勢必成為派對、晚宴的話題亮點。