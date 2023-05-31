端午伴手禮誰最紅？新光三越預購首周10大熱銷榜出爐

距離端午節不到一個月，新光三越日前推出百款端午節粽禮、台灣及各國嚴選伴手禮預購，預購首周買氣熱絡，新光三越發布首周熱銷榜，可作為消費者選購端午粽、伴手禮的參考，也可趁6/7前在新光三越各店或開啟APP、skm online預購。

新光三越獨家、一次網羅滬舍餘味、金悅軒、菜粽李、馨苑小料理、陸園五家米其林必比登推薦餐廳的「米其林指南必比登推薦好粽禮盒」，預購首周熱銷近千盒登上端午10大熱銷榜冠軍。同樣為新光三越獨家嚴選，一次聯手天下三絕、養心茶樓、祥和蔬食、享鮮餐廳、老新台菜5家台灣美食評鑑500盤推薦餐廳的「台灣500盤精選名粽禮盒」亦以熱銷超過800盒拿下粽類禮盒銷售亞軍，在地粽禮銷售第三名則由好好集聯手台北大稻埕南北貨老店李日勝並加入店內招牌野生烏魚子所推出的「炊金饌鮑干貝粽禮盒」以熱銷超過300盒拿下第三名。

今年人氣伴手禮銷售王，由新光三越首度引進台灣，在日本銷量突破200萬條的「金澤萬久金箔蜂蜜蛋糕」熱銷超過820盒奪下，登上首周熱銷榜第二名。獲選為日本航空JAL機內點心的東京人氣伴手禮「Baked Mallow烤棉花糖開心果可可布朗尼禮盒」以超過740盒銷量進入排行榜第四名，而一直以來深受消費者喜愛的YOKU MOKU、小倉山莊、虎屋羊羹也都是十大熱銷榜之列。

整體來看，新光三越端午禮盒熱銷前10名即有5款來自日本，也顯示出台灣消費者對於日本美食的喜愛。此外，台灣在地伴手禮第一名，則由台中蛋黃酥排隊名店「不二糕餅蛋黃酥禮盒」以熱銷超過500盒成為台灣糕餅類銷售冠軍，被網友形容是「被手搖飲耽誤的甜點店」的「細鳳果茶草莓卡士達泡芙禮盒」，首次登場便以超過310盒銷售佳績名列在地伴手禮第二名。

【新光三越端午禮品首周10大熱銷榜】

TOP1：米其林必比登推薦好粽 TOP2：金澤萬久 金箔蜂蜜蛋糕－金箔蜂蜜蛋糕2入組/金兔造型限定款 TOP3：台灣500盤精選名粽 TOP4：Baked Mallow 烤棉花糖開心果可可布朗尼禮盒 TOP5：YOKU MOKU 端午限定原味雪茄蛋捲20入 TOP6：小倉山莊 山春秋20入鐵盒裝 TOP7：虎屋 中形羊羹 端午限定款/小形羊羹 5入端午限定款 TOP8：不二糕餅 蛋黃酥12入禮盒 TOP9：細鳳果茶 草莓卡士達泡芙禮盒 TOP10：好好集×李日勝 炊金饌鮑干貝粽禮盒