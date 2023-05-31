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孟耿如帶逛NEW STEP概念店 新款女鞋搶先穿直呼「比我想像中舒服」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
NEW STEP概念店正式於台中LaLaport購物中心開幕，於是邀請升格當媽的孟耿如來逛店，並分享選鞋訣竅。圖／DOLCE GROUP提供
NEW STEP概念店正式於台中LaLaport購物中心開幕，於是邀請升格當媽的孟耿如來逛店，並分享選鞋訣竅。圖／DOLCE GROUP提供

台灣百貨女鞋龍頭東笙集團所挹注的「NEW STEP」概念店正式於台中LaLaport購物中心開幕，於是邀請升格當媽的孟耿如來逛店，並分享選鞋訣竅。

剛帶著小孩自日本旅遊返台的孟耿如提到自己過去從來沒想過當媽，但也是因為身份轉變，讓她對於很多事情看法都變得不同。像是挑選鞋子，從過去會特別花心思去找到心裡最夢幻款式，但現在的孟耿如更在乎的是「要一整天好走，而且可以走遠」。所以當她初次穿上東笙集團旗下品牌之一的MAGY鞋款時，大為驚艷，直呼「真的比我想像中舒服」，從來沒想過高跟鞋除了好看之外，還能兼具舒適感。孟耿如還覺得，即使穿著這品牌有跟鞋款出門，也不怕小孩突然暴衝追不上。

東笙集團精選旗下的MAGY、ORIN、CHOiCE和TAS四大品牌女鞋，進駐台中LaLaport購物中心，成立NEW STEP概念店。圖／DOLCE GROUP提供
東笙集團精選旗下的MAGY、ORIN、CHOiCE和TAS四大品牌女鞋，進駐台中LaLaport購物中心，成立NEW STEP概念店。圖／DOLCE GROUP提供

除了在活動時所穿的鞋款之外，孟耿如在逛完NEW STEP概念店後，自招擁有鞋款多到都不知道該怎麼收納的她，還是推薦了一款必買厚底牛津鞋，因為同時兼具設計感與舒適性，而且符合自己最在意的「簡約、好搭配」特色。同時為了NEW STEP概念店開幕，此次還跟孟耿如的香氛品牌Théière合作，只要在消費滿5,200元即贈送護手霜一個，數量有限，送完為止。

在NEW STEP有著適合全年齡層女性消費者產品，更提供了婚鞋的選擇。圖／DOLCE GROUP提供
在NEW STEP有著適合全年齡層女性消費者產品，更提供了婚鞋的選擇。圖／DOLCE GROUP提供

因應購物中心的消費習慣，東笙集團精選旗下的MAGY、ORIN、CHOiCE和TAS四大品牌女鞋，成立了NEW STEP概念店。有別於其他競品的規劃，在佔地約40坪的挑高空間內，都陳列當季新鞋款為主，品牌總經理陳柏堯則表示，有著適合全年齡層女性消費者的產品之外，因為具備多年製鞋經驗，所以可提供多達15個尺碼選擇，也是業界少見。而且NEW STEP店裝，一改過去視角較低的作法，取材了日式連鎖眼鏡通路的陳列方式，將鞋款擺放水平位置拉高，讓消費者挑選時更便利，也更能反應質感與細節處理。

孟耿如穿上MAGY鞋款時，大為驚艷，直呼「真的比我想像中舒服」。圖／DOLCE GROUP提供
孟耿如穿上MAGY鞋款時，大為驚艷，直呼「真的比我想像中舒服」。圖／DOLCE GROUP提供

NEW STEP有著適合全年齡層女性消費者的產品之外，因為母公司具備多年製鞋經驗，所以可提供多達15個尺碼選擇。圖／DOLCE GROUP提供
NEW STEP有著適合全年齡層女性消費者的產品之外，因為母公司具備多年製鞋經驗，所以可提供多達15個尺碼選擇。圖／DOLCE GROUP提供

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