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好市多這款保鮮膜超難用想退貨？網友解鎖這妙用太神了

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有表示，這款是他「好市多用過最難用的東西」。圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說
臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有表示，這款是他「好市多用過最難用的東西」。圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」今有網友貼出一款保鮮膜照，表示「好市多用過最難用的東西」，原以為會掀起一波「快去退貨」的回應，沒想到意外釣出許多資深會員分享這款保鮮膜的多種神妙用，最狂的是，還有許多人表示「這款用來包傷口洗澡都不會進水」，意外帶動一波「生活智慧王」分享熱潮。

這款商品其實是美式賣場好市多長賣多年的「Glad Press’n Seal強力保鮮膜」，據官網說明表示，商品特有GRIPTEX專利黏著技術，可以牢固黏貼不同材質，包括紙質、陶瓷、塑膠、金屬和木材，或直接將保鮮膜對摺成封口的狀態密封不漏水。過往許多會員都分享，用來分裝賣場大份量的肉品、魚片超方便，直接撕下包起來，都不用再拿出真空機。

沒想到有媽媽表示「這款育兒超好用，可以用來黏拼圖不掉落、黏玻璃讓孩子畫畫、黏在杯子上封口插吸管、幫孩子剪頭髮時包住肩膀…」，還有媽媽下雨天拿來黏小孩鞋子擋水，到學校再撕掉就不怕鞋子弄濕。更神的是，許多會員意外發掘這款保鮮膜拿來當防水ok繃的妙用，整捲拿來把大面積或是關節處難以包紮的傷口包起來，就能洗澡不怕水。

不過也有許多會員指出，這款保鮮膜雖然功能多元，但原來盒子上附的切割器真的太難用；另外也有人表示，若拿來包光滑材質的容器，容易有殘膠的狀況產生。

有會員自行DIY，把另一組保鮮膜的裁切器裝上去就變超級好用。圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說
有會員自行DIY，把另一組保鮮膜的裁切器裝上去就變超級好用。圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 Costco

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