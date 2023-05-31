等2年！個人鍋「肉大人」回歸　加碼「蔬菜吧」吃到飽

歷經兩年的等待，主打多樣化肉品與發酵系湯頭的個人火鍋餐廳「肉大人」，自即日起於台北東區重新開幕。除了延續招牌的鍋底口味外，還加入自助蔬菜吧、自然酒等元素，為民眾帶來不同的用餐體驗。

「肉大人」過去舊址位於台北市敦化南路的巷弄內，主打精緻肉品的個人鍋物，並曾名列「紐約時報」的推薦名單中。2021年時，肉大人經復興空廚收購並結束營業。後來復興空廚在保留「肉大人」的品牌之餘，還發展出料理包、肉大人express等產品與副品牌。歷經兩年的時光，「肉大人」也正式宣告回歸市場，插旗台北東區商圈。

重新開幕的肉大人由by associates、河馬室內設計、幸中家具實驗室等品牌操刀品牌識別、室內空間、用餐座椅等細節，設計風格也從原本的「潮流風」轉為更加俐落、成熟的風格。店內設有32席座位，包含有吧檯、2人桌、4人桌等規劃。同時店內還新增自助式的「蔬菜吧」，無限量供應8種以上的蔬果蕈菇，並會依照時令替換品項。同時也設有自助飲料機、沾醬檯。

相較於舊版的菜單，新版菜單仍延續供應原味昆布，以及酸白菜、泡椒麻辣、蒜頭醃味噌等發酵系湯底。肉大人標榜自家的自然發酵湯頭兼具酸度與深度，涮煮帶著油脂的肉片後，也能讓湯頭更添鮮美與層次，新版的麻辣湯底更添加錫蘭紅茶提昇風味。肉品則提供西班牙伊比利豬梅花、台灣究好豬帶皮五花、日本尾崎牛臀蓋、澳洲M8和牛、美國無骨牛小排等超過十款選擇，套餐價自420～1,500元不等。

除了傳承過去的湯底、肉品外，新版的肉大人也新增「橫隔膜」品項，還有增添更多的海鮮元素，藉此呼應湯頭。店內供應有鱘龍魚、龍膽石斑、鬼頭刀、草蝦、鱸魚、明蝦等多種海味，提昇鍋物的豐富性。同時原本受到老顧客喜愛的「老實麻辣拌麵」，也從王子麵改為細拉麵，口感更佳。

受惠於集團採購、降低成本的優勢，肉大人的平均客單價由原本的850～1,000元，下降至現在的600元，價格更顯親民。另外針對喜愛微醺時光的顧客，肉大人也常態性提供6款以上的自然酒，號稱是最多自然派葡萄酒的火鍋店，單杯250元、單瓶1,200元起。

【肉大人火鍋Shabu－台北忠孝店】

電話：02-2711-3808

地址：台北市忠孝東路四段216巷27弄3號

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