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家樂福上架百款永續商品 「國際牛奶日」這款動福標章鮮乳30倍點數回饋
狂賀家樂福「推動生態農業－實現產地到餐桌的永續之路」獲第一屆台灣生物多樣性銀獎，推動生態農業、邀請農友成為最佳代言人，並以行動支持生態保育商品如：石虎香蕉、紅鬚玉米筍等，即日起至6月6日上架超過100種產銷履歷認證永續商品，品項涵蓋有機產品、生態農業、無添加物、動物福利、森林保育、減少塑料，從食物到生活用品全到位。家樂福再加碼50大品牌買1,000元送100元現金折價券，超級品牌週買2,000元送250元，另有超過60種食品與洗沐商品買1送1、2件省更多、第2件8折。
台灣夏季蔬果盛產，家樂福開賣保育石虎認證的有機山蕉每袋65元，雲林農友賴涌詮堅持不用藥的有機金鑽鳳梨每顆69元，履歷台灣優綠卡檸檬每袋49元，當然也少不了夏天大家最愛的芒果，來自屏東農友林家淳的愛文芒果使用草生栽培、選用有機肥料，每入179元；農友盧旺昇的愛文芒果選用牛液肥、自然熟成是外銷日本等級，每盒129元。家樂福永續也深入家庭中每個角落，自有品牌與台鹽合作減少塑料、榮獲2023年iF設計獎的Re系列植粹洗髮精/沐浴乳每瓶269元，無添加的家樂福優格系列每杯99元；家樂福抽取式衛生紙擁有FSC森林認證，36入促銷包只要365元。
迎接6月1日「國際牛奶日」，全台第一支動物福利標章的透明鮮乳原價129元、特價98元，同樣有動物福利標章的貓兒干鮮乳每瓶95元還有30倍紅利點數回饋。澳洲植物奶第一品牌So Good咖啡師燕麥奶使用澳洲非基改燕麥且為全素食，無加糖每瓶特價169元；還有暢銷品牌瑞典Oatly燕麥奶系列原價239元、優惠179元，整箱6瓶只要899元，平均一瓶149.9元更划算。6月1日當天購買鮮乳、羊乳、豆奶（黃豆漿、黑豆漿、米漿）或植物奶（燕麥奶、杏仁奶等），滿279元現折30元。
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