「楊枝甘露」銅板價開吃！全聯、大潤發「芒果季」甜點、麵包同步登場

台灣夏天特產除了颱風，還有香甜微酸的芒果！今年夏天全聯We Sweet芒果季自6月2日起至7月6日推出7款風格多變的芒果甜點，其中最受消費者喜愛的捲類商品好評回歸，共推出兩款美味選擇，「芒果生乳捲」、「芒果千層捲」皆使用台灣當地芒果，展現最自然的鮮甜風味；今年更新增加3款甜點，包含「芒果雙餡菠蘿泡芙」、「芒果白巧輕乳酪」，以及限161間冷凍甜點門市販售的「芒果Q心泡芙」等，其中「芒果雙餡菠蘿泡芙」、「芒果白巧輕乳酪」更首次使用可可追溯計畫白巧克力。另阪急麵包也同步推出「芒果季」檔期，同步亮相2款充滿熱帶水果風情麵包「初夏芒果可頌」與「仲夏芒果大理石麵包」，活動期間購買We Sweet芒果甜點加阪急芒果季麵包可享合購價現折5元優惠。

另外，大潤發即日起也推出芒果季甜點，包括3款新品及2款熱銷品，新品部分「椰香芒果酪」最適合夏天的消暑聖品，有著冰凍濃郁可口的椰奶凍，裹入芒果蒟弱，甜而不膩，促銷價75元。「芒果冰心」厚實戚風蛋糕搭配特調鮮奶芒果餡料，表面滿滿的新鮮芒果，清爽不膩，真材實料，促銷價42元。芒果口味的「羅馬生乳包」以湯種小麵包，搭配濕潤的芒果餡料及新鮮芒果，口感豐富，促銷價50元。至於想要大口滿足的芒果愛好者，則推薦「芒果爽蛋糕」以台灣在地芒果與香柔甜美的芒果卡士達餡結合，呈現多層次風味，滿足所有人的味蕾，促銷價139元。另一款「芒果鮮奶大福」有著Q彈的麻糬皮，加入清爽的新鮮芒果及鮮奶油，促銷價42元。 大潤發推出各式芒果甜點，包括3款新品及2款熱銷品。圖／全聯福利中心提供 全聯We Sweet網羅7款超欠吃甜點推出芒果季；另阪急麵包也同步推出「芒果季」檔期。圖／全聯福利中心提供